女星扮毒蟲瘦到36公斤 4片前進柏林影展

饒星星（左）與導演黃榮昇。（國影提供）

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黃惠偵導演。（國影提供）
參與今年柏林影展的劇組人員。（國影提供）

將替台灣赴第68屆柏林影展參展的電影《小美》、《十四顆蘋果》、《LOMA-OUr Home》與《多哥咖啡》，部分劇組人員出席聊作品。女星饒星星參演的《小美》不僅入圍「世界電影大觀單元」，同時因是導演黃榮昇的首部劇情長片，將角逐「最佳首部電影」。饒星星為了演活吸毒少女，從42公斤瘦到36公斤，表示因為拍片動作量大、心情壓力大所以完全胖不起來。

《小美》描述一名吸毒少女小美離奇失蹤，透過與她的生命有過交集的9名人物訪談與回憶，拼湊出小美可能的最後生命輪廓。饒星星拍片吃了不少苦頭，如舌頭打針、吸中藥等，拍完後花了許多時間才恢復情緒。

導演黃榮昇廣告出身，認為拍廣告其實是在「販賣虛偽」，某天下班在東區看到拉Ｋ少女，突然想做一件不是「販賣虛偽」的事，故決定要拍此題材。他為此投入拍廣告賺的錢，獨資3000萬元，耗時3年。他透露饒星星的加盟是開拍前一週，原先預定的女主角跑去拍別的電影，一度想請鞏俐擔任女主角，接洽到一半她經紀人過世，只好作罷，最後透過朋友介紹找上饒星星。

去年以紀錄片《日常對話》奪下柏林影展泰迪熊最佳紀錄片的導演黃惠偵，再以新企劃案《LOMA-OUr Home》或柏林影展青睞，參加第16屆新銳營。新企劃依舊是侯孝賢導演擔任監製，紀錄三鶯部落的故事，侯導依舊給她很大空間，會給她籌措資金上的建議，但她不好意思有困難就找侯導，「侯導的名自出現在我的作品上就幫很大的忙！」柏林影展15日登場，競賽單元將於柏林時間2月23日晚上揭曉。

(中時)

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