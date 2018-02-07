地震被埋想提高存活率 專家教你怎麼「活下來」

搜救人員救援中。(圖/北市搜救隊員提供)

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中時電子報

花蓮強震過後，倒塌的統帥大樓最後一位被救出受難梁書瑋，非常幸運的毫髮無傷被救出，不過花蓮還有許多人都還在等待救援，如果在你第一時間無法逃離現場，被壓掩埋在倒塌建築物裡，到底該怎麼求援才能提高存活率呢？台北市政府消防局專門委員游家懿表示「冷靜」才是最好的救命符。

游家懿表示，如果當你遇難了，當時所處的空間並不安全，如你周邊的樓地板開始出現「異音」，像是牆壁裂開的聲音時，就代表你所在的地點可能快崩塌了，此時你的身體狀況如果允許自由移動，就可找尋相較安全的地方等待救援，切記移動時應確定樓地板是穩固的，若是不穩固，待在原地會更好。

等待救援時，應要

一、 保持冷靜，讓自己冷靜下來評估自身狀況

二、 尋找身邊可以求援的物品，如手機、哨子、避難包，主要是可以發出聲響的的物品更好。

三、 保持體力，若是身上有傷口可以用身上較乾淨的衣物自行簡易包紮，這樣

可以延長自己等待救援的時間

四、 尋找水源或食物，不過你要先評估自己身上是否有傷口，或是你身處的地點是否安全。

另外，游家懿也指出地震時「黃金三角」的觀念並不完全正確，主要是黃金三角的概念是，你所依靠的物體必須是要「穩固」的，除非你所依靠的櫃子或梁柱是真的不會倒塌，這樣黃金三角才是真的有用，如果你的櫃子並沒被固定，梁柱不夠穩固，你有可能躲在那邊就會先被壓住，更難存活，因此遇到地震時，更應該要把握這三步驟【蹲下】、【掩護】、【穩住】，最重要的一點就是不要讓自己的頭部受到傷害，這樣你的「存活率」更可以大大提高。

(中時電子報)

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