有人嗎？40光年之外系外行星或許有海洋

2018年02月07日 19:57 中時電子報 江飛宇

去年天文學家發現TRAPPIST-1恆星，四週具有7顆行星在環繞它，似乎很像我的太陽系，也讓人遐想是否有幾顆行星有生命。最新的觀察發現，一些行星可能有巨大的海洋，或許真的能孕育生命也說不定。

宇宙今日(Universe today)報導，TRAPPIST-1恆星位在水瓶座方向，離地球僅40光年，可以稱的上我們的鄰居了，不過它比我們太陽來的小也比較黯淡，表面溫度2500度，發著紅色的星亮，是一顆紅矮星。

不過這樣的恆星相當穩定，壽命也很長，所以有機會孕育生命。去年天文學家陸續發現它的四週有7顆行星後，對它的研究就更認真了。新研究的重點是先確定7顆行星的性質，是如同地球這種岩石質的?還是像木星土星那樣氣態的?

透過史匹哲太空望遠鏡(Spitzer Space Telescope)、克卜勒太空望遠鏡(Kepler Space Telescope)，以及歐南天文台(European Southern Observatory)的觀測資料，以及複雜的電腦模擬後，我們確定7顆TRAPPIST行星大部分都是由岩石構成的，其中2顆可能含有水，含量相當多。

TRAPPIST-1的行星分別以1b、1c、1d、1e、1f、1g、1h來命名， 1b和1c是最接近恆星的，很可能有岩石核心，被比地球厚得多的大氣層包圍，這2個可能沒有生物，因為太近了。

將TRAPPIST-1的行星們與太陽系行星的日照量進行比對，1d幾乎與地球有同樣的日照量，只是它的體積小；1e的日照量比地球弱一點點，不過它體積略大於地球。這2顆行星都很有機會出現生命(圖/NASA)

1d是7個行星中最小的，大約是地球質量的30％，它的日照量和地球最相似，水份可以在行星上以液態存在，因此它很有機會具有海洋，也就有可能有生命。

1e這是這個行星系當中唯一比地球更大的行星，可以稱為超級地球。它可能和地球本樣具備鐵質內核，它的日照量比地球稍小，但是不嚴重，目前所知的資料是它與地球最為相似，包括大小、密度以及從恆星接收的輻射量，所以它是最可能有生命的。

1f、1g、1h離恆星比較遠，顯然表面溫度會很低，它們可能有冰凍的外表，要是大氣層又不濃密，就不可能含有我們在地球上的二氧化碳等較重的氣體分子。

TRAPPIST-1是個很好的研究對象，天文學家很希望有更多的觀測資料來分析，因此研究團隊正在爭取成為詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)建立以後的第一個目標。

(中時電子報)