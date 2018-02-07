強震夜襲花蓮 靈鷲山為受災受難者安心安靈

靈鷲山常住法師、信眾及志工在聖山寺幫亡者及受災家眷、救難人員點燈祈福。（王揚傑翻攝）

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靈鷲山常住法師、信眾及志工在聖山寺幫亡者及受災家眷、救難人員點燈祈福。（王揚傑翻攝）
靈鷲山常住法師、信眾及志工在聖山寺幫亡者及受災家眷、救難人員點燈祈福。（王揚傑翻攝）

6日深夜，花蓮市發生規模6.0有感地震，各地陸續傳出災情，靈鷲山開山住持心道法師說，天災的無常來襲，讓人擔心受怕，念經回向眾生離苦得樂、消災解厄，祈求平安是為首要，靈鷲山佛教教團發起募集《普門品》、十萬遍《大悲咒》以及愛心捐款行動，常住法師以及海內外信眾與志工至今已募集5000部《普門品》，並在聖山寺幫亡者及受災家眷、救護人員點燈祈福，師兄姐也陸續投入關懷救災，靈鷲山邀請大家一起為花蓮地震祈福，祈願天佑所有、平安無事、受災戶免離驚恐、身心安定，災難遠離、地球平安。

花蓮共修處執事寶宏法師表示，地震發生後仍餘震不斷，他目睹街上有許多房屋倒塌，國軍正在搶救，目前4個主要大樓災區道路封鎖，火車站擠滿趕著要離開花蓮的遊客，昨晚花蓮當地許多師兄、師姐也都陸續投入救災行列，一夜未眠。花蓮共修處執事寶宏法師為安定人心，7日晚間帶領花蓮地區信眾共修回向，更希望能結合當地民代進行募資與募經活動，為地震善後盡一份力。

此外，花蓮縣政府已緊急設立收容安置據點，分別為花蓮德興運動場、中華國小兩處。花蓮縣政府社會處表示，民眾或各大企業有意願捐助災難救助金，請劃撥至以下郵政資訊，(1070206花蓮賑災指定捐款)郵政劃撥帳號：06533981，帳戶名：花蓮縣社會救助金專戶。電洽：0900-776365。

物資捐贈部分，因目前所備物資尚足因應，後續為避免物資重疊浪費，將不定期公告物資需求項目，並統一發布訊息，民眾若有捐助及救濟意願，可另作查詢。電洽：林小姐0939-667200。人力協助等志工、救難人員，可洽社會處李先生0963-586336。

(中時)

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