彭斯：美國近期內將發表對北韓最嚴苛的經濟制裁

友善列印
中時

日本首相安倍晉三7日在首相官邸與美國副總統彭斯舉行會談，彭斯表示，「美國近期內將發表對北韓最嚴苛且最具攻擊性的一連串經濟制裁」。

兩人在會談後召開聯合記者會指出，會談中針對「絕對不接受核武裝的北韓」、「要求相關國家勿被北韓的微笑外交給迷惑」達成共識，並確認美日韓3國必須合作，對北韓施以最大限度的壓力。

針對與北韓對話的問題，安倍表示，「只要北韓不以具體行動展現非核化的真誠意志，就無法期待有意義的對話」。安倍將赴南韓參加平昌冬季奧運的開幕典禮，9日在與南韓總統文在寅會談時，也將確認此一方針。

彭斯則在記者會上表示，「美國近期內將發表對北韓的最嚴苛且最具攻擊性的一連串經濟制裁」，在北韓實現非核化之前，美國將持續施以最嚴苛的經濟制裁。

他還說:「所有的選項都在桌面上」、「戰略性忍耐時代已經結束，不要再重複過去的錯誤。」意即，美國不排除採取軍事行動的選項，只要北韓不放棄核武，美國對北韓的施壓就不會鬆手。

彭斯與安倍會談前先赴東京市谷的防衛省訪問，並在防衛大臣小野寺五典的陪同下，視察了為因應北韓試射彈道飛彈，在防衛省腹地內部署的愛國者三型(PAC3)地對空飛彈防禦系統。

彭斯在東京停留3天後，9日將赴南韓出席平昌冬季奧運會的開幕典禮。

(中時)

有人嗎？40光年之外系外行星或許… 金正恩妹妹金與正為冬奧代表團一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。