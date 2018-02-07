彭斯：美國近期內將發表對北韓最嚴苛的經濟制裁

2018年02月07日 19:58 中時 黃菁菁

日本首相安倍晉三7日在首相官邸與美國副總統彭斯舉行會談，彭斯表示，「美國近期內將發表對北韓最嚴苛且最具攻擊性的一連串經濟制裁」。

兩人在會談後召開聯合記者會指出，會談中針對「絕對不接受核武裝的北韓」、「要求相關國家勿被北韓的微笑外交給迷惑」達成共識，並確認美日韓3國必須合作，對北韓施以最大限度的壓力。

針對與北韓對話的問題，安倍表示，「只要北韓不以具體行動展現非核化的真誠意志，就無法期待有意義的對話」。安倍將赴南韓參加平昌冬季奧運的開幕典禮，9日在與南韓總統文在寅會談時，也將確認此一方針。

彭斯則在記者會上表示，「美國近期內將發表對北韓的最嚴苛且最具攻擊性的一連串經濟制裁」，在北韓實現非核化之前，美國將持續施以最嚴苛的經濟制裁。

他還說:「所有的選項都在桌面上」、「戰略性忍耐時代已經結束，不要再重複過去的錯誤。」意即，美國不排除採取軍事行動的選項，只要北韓不放棄核武，美國對北韓的施壓就不會鬆手。

彭斯與安倍會談前先赴東京市谷的防衛省訪問，並在防衛大臣小野寺五典的陪同下，視察了為因應北韓試射彈道飛彈，在防衛省腹地內部署的愛國者三型(PAC3)地對空飛彈防禦系統。

彭斯在東京停留3天後，9日將赴南韓出席平昌冬季奧運會的開幕典禮。

(中時)