洩漏通訊監察資料 黃世銘改判賠32.5萬 柯建銘不滿將上訴

2018年02月07日 20:12 中時 鄭舲

民進黨團總召柯建銘不滿前檢察總長黃世銘洩漏他的通訊監察資料，一審求償獲判62萬元。經上訴，高等法院認為黃世銘侵害柯建銘通訊自由、隱私權，今天改判黃賠償32萬5000元。柯建銘認為，高院適用法律認定賠償金額極為不當，一定會再上訴，捍衛司法尊嚴。

柯建銘表示，黃世銘為了監聽他，自吳姓受刑人假釋案開始，移花接木監聽所得內容，羅織故事，嚴重損害其人格權及隱私權，這是全面性的侵害，並持續侵害長達三年，對黃世銘求償456萬元其來有據。結果一審以他遭監聽30日，以每天4千元計算，計12萬，另精神慰撫金判給50萬元，判黃世銘須賠償62萬元，實屬過低。

柯建銘說，高院今日更捨棄地院以民法侵害人格權的見解，以特別法優於普通法的方式開小門，用通保法較低的賠償金額迴避黃世銘對人格權的侵害，並且限縮監聽天數，僅以5天，每日5千元計算，計2.5萬，加上精神慰撫金30萬元，合計32.5萬元。柯說，顯然司法單位一味替黃世銘脫罪，減少其違法監聽日期，降低違法責任，視原先刑事判決於無物，嚴正破壞司法正義。

另外，柯建銘批評，黃世銘和馬英九是一丘之貉，馬英九卻還想發起「反妨害司法公正罪公投」，無疑是「做賊的喊捉賊」、「掩耳盜鈴」，馬英九是當事者，操作司法惡行昭彰，最沒有資格談妨害司法，若有此罪刑，馬英九定是受到有罪宣判的第一人，更會成為壓垮國民黨的最後一根稻草。

(中時)