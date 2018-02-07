劉以豪甩頹廢出席伊林尾牙 開心喊：終於可以刮鬍子了！

2018年02月07日 20:22 中時 林淑娟

劉以豪清爽出席伊林尾牙。（羅永銘攝）

劉以豪出席伊林尾牙。（羅永銘攝）

劉以豪最近忙著與陳意涵、陳庭妮拍攝電影《比悲傷更悲傷的故事》，7日難得抽離角色的憔悴陰鬱，神清氣爽地出席經紀公司伊林娛樂尾牙，他開心笑說：「終於可以刮鬍子了！」以前他休假時會想放肆做自己、故意不刮鬍子，但拍這部電影以來，因角色關係，一直是頹廢的蓄鬍造型，「現在覺得可以刮鬍子是件幸福的事！因為我已經頹廢到不能再頹廢，到倒彈的程度了」。

他說，之前為了連戲，甚至連鬍子長度都要測量做記錄，「有時0.8公分、有時1.3，最常是1公分」，剛好最近的戲走到大學時期，剛好有機會刮鬍子，否則之前都是蓄鬍狀態。他說希望電影可以過年前殺青，但他也休息不了幾天，因為大年初六又要拍攝愛奇藝新戲。

劉以豪最近因為入戲太深，在片場即便是休息時也笑不出來，總是一個人安靜躲在角落，其他人看他這樣子也不會想來跟他講話。他坦言很討厭這種「要死掉」的感覺，所以只要有休假就會一個人往安靜的山上跑，前陣子有兩天一夜的假就跑去合歡山，只有一天時就衝去太平山，還巧合看到了雪景。

他表示，這角色跟他的個性差太多了，「知道自己生命要結束時應該要去環遊世界，為何還要糾結這麼多事呢？」不過他也說，當初媽媽罹乳癌時，他因為不知道做化療的對與錯，只是單方面鼓勵媽媽更應該追求心靈層面的快樂與健康，結果是媽媽說要先顧好自己的病，還跟他說「請你支持我」。

(中時)