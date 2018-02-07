花蓮強震後仍有百起餘震　備妥「災難逃生包」自保

2018年02月07日 20:44 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

花蓮附近6日發生芮氏規模6.0地震，最大震度7級。直到7日上午，餘震高達上百起。中央氣象局地震測報中心也指出，不排除會發生更大地震的可能性。

直到7日上午，餘震高達上百起。（圖片來源:中央氣象局）

佛教大林慈濟綜合醫院曾在《康健》發表關於預防複合式災難，「災難包」該如何準備？，說到許多專家建議民眾準備地震包，有備無患；不過，大林慈濟醫院主任兼教學部副主任李宜恭提醒，地震包準備應該區分是受困時使用，或是外逃時備用。他強調，以目前發生多是複合式災難，民眾應該準備災難包！

如果擔心的是地震受困建築物內，需要隨身帶著水、哨子及手電筒就夠了，水可以維生，哨子可以呼救，而燈光在夜間可以引起注意，支持到獲救就可以了。

李醫師說，如同日本的大地震一般，後續引發海嘯、核災變，甚至發生火山爆發，因為地球暖化，現在的災害發生多趨向複合式的多重災難，為應付這種重大災難，民眾應該準備的是可以支持全家人最少維持三天的災難包，才能等待外援進來。

災難逃生包，這樣準備！

（製圖：康健網站編輯。資料來源：臺北市政府消防局）

李宜恭指出，災難包準備最重要的是水，一人一天大概需要三至四公升，乾糧也一定要備妥，什麼食物不拘，要緊的是你要能吃的下、能久存，不至於造成口乾的東西，接受外界訊息的收音機、電視、手機等也不可少，其他如手電筒、保暖的毯子，簡單的包括止痛、腸胃藥物及包紮衛材的急救包，國外防災建議還有女性的衛生用品、書籍及娛樂遊戲等。

李宜恭表示，準備災難包最好父母帶著小孩一起動手，到大賣場選購、準備時就是一場最好的防災教育。他強調，災難包要方便攜帶，平時應置於靠近門口易於帶走的地方，平日不用的出國登機箱就可以做為很好的災難包。

李主任進一步指出，災難發生時很容易家人失散，民眾應該事先指定好居住在遠方的親友一人做為災難聯絡人；因為居住在遠方，不致於同時受災，而家人失散時，只要能打電話，就向災難聯絡人報到，透過聯絡人就可以獲得其他家人的訊息。

台灣四面環海，地震引發海嘯機率不低，李宜恭也提醒大家，海嘯來時只有垂直疏散及水平疏散，如果時間緊迫只能垂直疏散，躲到六樓以上的建築物，但前提是那棟建築物必須夠堅固。當然，時間許可駕車逃離海嘯侵襲區域是最好的選擇。

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(中時電子報)