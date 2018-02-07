大叔有「視」場！吳秀波收視狂飆、寇世勳接棒吸睛

吳秀波飾演的司馬懿，大叔魅力吸睛。（中視）

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寇世勳64歲仍瀟灑迷人。（中視）

中視八點檔《軍師聯盟》進入倒數階段，就在張鈞甯飾演的柏靈筠亮相後，收視再飆新高達1.73，司馬懿周旋在大老婆張春華和小妾柏靈筠之間，堂堂御史中丞閨房內挨揍、罰跪，逗趣橋段為歷史劇增添看點，再度讓吳秀波的大叔魅力發揮至極。看準大叔「視」場，繼《軍師聯盟》後，中視預計2月底推出《軍官‧情人》接檔，主要演員寇世勳堪為台灣資深大叔，即使已經64歲，卻仍瀟灑迷人。

台陸大叔接連飆戲，一個扮軍師，一個飾軍官，兩人都是戲骨等級，詮釋角色絲絲入扣，且兩位大叔的嗓音都頗具磁性，說起台詞格外牽動人心。《軍官‧情人》描繪軍官王大山退休後回歸家庭的日常生活，和母親及兒女們磨合隔代觀念，以及年輕一代面臨人生課題時尋求親情的支持與安慰。這兩部戲雖然一是古裝劇、一是時裝劇，卻碰巧連劇名也同樣都有「軍」字。

《軍師聯盟》中司馬家是爺、父、孫大家庭，《軍官‧情人》也是三代同堂，只不過前者是爺爺當家，後者是奶奶持家。司馬家的家訓是五禽戲，劇中動不動就主僕一起打拳，王家則是第一集就上演爸爸吹號角，集合兒女晨跑鍛鍊。兩部戲都形塑著「家庭」的重要性，也將每個家庭可能發生的問題像是小三介入、感情糾葛、職場爭鬥、手足之情等寫入劇中，相當貼近觀眾生活。

(中時)

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