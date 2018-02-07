​阪神台灣日今年六月再登場 台灣虎航持續推廣台日觀光

阪神台灣日活動開催海報。圖：台虎提供

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台灣虎航與阪神甲子園球場及交通部觀光局駐大阪辦事處，今(5)日宣布將三方再次聯手，於日本關西地區的棒球盛地：甲子園，再次舉辦「台灣日(台湾デー)」活動。

深受國人喜愛的阪神甲子園球場及甲子園歷史館，自2014年電影《KANO》播出後，年年都吸引超過一萬五千名以上的我國旅客造訪這個充滿著棒球精神的最高殿堂，足以突顯阪神甲子園球場在所有棒球迷心中舉足輕重的地位。

為此，以阪神甲子園球場作為主場的「台灣日(台湾デー)」活動今年邁入第3年，將繼續瞄準日本喜愛棒球運動的民眾及喜愛日職的台灣民眾，藉機進行二地的運動觀光宣傳，今年更首次邀請中華職棒各隊各一名的啦啦隊員至現場，與當地民眾進行互動並可進行紀念合照拍攝。

活動現場除販售台灣的知名美食之外，也將播放台灣觀光宣傳片，歡迎更多關西地區的日籍旅客造訪台灣。今年的「台灣日(台湾デー)」活動預計將於6月5日至6日對戰歐力士的系列賽登場。

阪神甲子園球場也特別邀請了交通部觀光局代表及前效力於阪神虎隊，現職中信兄弟二軍總教練林威助和台灣虎航董事長張鴻鐘為今(2018)年的「台灣日(台湾デー)」活動進行開球式；交通部觀光局的喔熊(Oh!Bear)及台灣虎航的新夥伴太空貓Kuroro也將至活動現場與所有球迷一起同歡。

相關產品及活動當日之入場票券，預計將於3月份開始販售，有興趣的虎迷及球迷們可洽各大旅行社詢問相關產品訊息。

五福旅行社02-2547-1155、大榮旅行社(02-2522-3219)、易遊網(412-8001)

(工商)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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