台灣人限定 東京機場關閉不用怕 DoMo提供免費住宿

DoMo集團執行長李奇嶽（中）今宣布，若東京機場關閉，DoMo提供台灣旅客免費住宿。（王思慧攝影）

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有鑑於日前東京機場因大雪關閉，有台籍旅客因此露宿機場，為免因大雪、颱風、天候不佳等因素機場封閉，旅客被迫滯留，DoMo集團執行長李奇嶽今宣布，東京DoMo民宿旗下東新宿、西新宿、大久保、代代木等館，以及預計今年7月開幕的東新宿DOMO Hotel，即日起凡遇東京機場關閉飛機停駛，當天空房提供台籍旅客憑電子機票免費入住，回饋台灣鄉親。

李奇嶽表示 ， DoMo為第一個台灣企業以集團化、連鎖化，在日本發展連鎖民泊的台商品牌，一直朝向成為台灣觀光服務品牌輸出海外的典範在努力。秉持服務鄉親的精神，在機場關閉時為滯留的台灣旅客提供空房免費入住服務，以回饋台灣鄉親。

創立於2015年的 DoMo民泊目前全館總計70間客房，至2017年底已累積接待了52國，85936位旅客，由於每間客房都備有基本家電，各房的獨立衛浴及廚房設備齊全，從餐具到洗衣機都可使用，特別的是每個房間各擁有獨特的設計風格及足夠舒適空間，就如同在日本的第二個家一樣，感受道地的日本之旅。

此外今年七月由日本知名建築師佐野健太設計的DoMo Hotel以及馬來西亞麻六甲DoMo民宿也將正式開幕，佐野健太師承日本建築大師伊東豐雄，台中歌劇院與高雄體育館便是伊東豐雄設計，佐野健太監造的作品。

在建築大師的加持下，DoMo集團正式跨足日本旅館業與進軍馬來西亞民宿市場，預計2018年底總客房數將達150間，營收預計將突破日幣3億。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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