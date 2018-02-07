UBA》籃球是最熟悉陌生人 「小南」徐千惠襄助台師大

前電信得分手「小南」徐千惠襄助台師大女籃。(林宋以情攝)

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中時電子報
／台北報導

消失在籃球場兩年，當年WSBL電信第一得分手「小南」徐千惠，仍舊對這顆橘色皮球難忘情。先前HBL八強賽就現身場邊幫忙南山女籃，今年1月起襄助台師大女籃教練梁嘉音，不過「小南」笑說大部分球員都不認得她，最近才在Google。

身為電信主力戰將，徐千惠2015年球季卻突然告別球場，令外界詫異。她透露當時雙膝狀態十分不佳，已經到影響日常生活的地步，讓她球員生涯毅然決然畫下句點。

她坦言放棄生涯不掙扎，兩年間雖然都在台北，做過婚禮布置，但沒看WSBL，也沒有碰籃球，但外頭走一遭，發現還是喜歡籃球，因緣際會與梁嘉音聯絡上，1月起協助台師大練兵。

「籃球場像最熟悉的陌生人」，徐千惠看著場上跑的大學球員說，「國中到高中、大學，每天除了吃飯睡覺，就是在這裡度過。」梁嘉音也表示，有了徐千惠幫忙盯鋒線，兩人分工，訓練更全面。

上週看到HBL的熱血，這周接續UBA，徐千惠心中的籃球魂多少被點燃，「最懷念的應該就是HBL為海山高中寫下3連霸吧。」不過師大球員一開始並不知道徐千惠過去戰功彪炳，「她們這幾天好像有上網Google。」

至於未來想不想回歸賽場，徐千惠留下伏筆，「未來怎麼樣，我也沒有去設定，一切都很開放。」

(中時電子報)

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