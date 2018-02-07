陳美齡超凍齡 來台打書展親民

2018年02月07日 21:21 時報周刊 溫博鈞

年輕時候的陳美齡是人氣偶像。（取材自網路）

陳美齡（左）與讀者親切地交流。（讀者提供）

陳美齡在國際書展台上賣力地演講。（讀者提供）

旅居日本多年的香港歌手陳美齡正來台參加台北國際書展發表新書， 7日她在自己的日文版部落格上提到看到花蓮大地震飯店倒塌的情形，讓她嚇了一跳，說：「希望不要再有犧牲者。」

本身是史丹福大學教育博士的她以文化大使身份出席書展香港館，推出新書《家長不要做的35件事》中文版，6日來台後行程滿滿，參加節目錄影做便當之外，還要在書展中演講，講題是「我的教育觀」雖然遇平日聽眾不多，但她仍賣力地演講，獲得好評。

她一共主打三本書，分別是《人生的38個啟示》、《家長不要做的35件事》、《50個教育法-我把三個兒子送入了史丹福》，分別是她的自傳、教育心得和將三個孩子送入名門大學的心路歷程。居日時，她在當紅時放下事業毅然決定留學和教育出三個優秀孩子的故事也曾在電視節目中被介紹，令日本藝人們對她感到佩服。

她現在已經62歲，但幾乎看不出歲月在她身上留下的痕跡，1972年出道曲〈虞美人之花〉受到關注，1973年的〈草原光輝〉一曲得到日本唱片獎新人獎，風靡一時，並成為她的代表作，在日本幾乎無人不曉。

(時報周刊)