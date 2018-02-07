台南茶人送神日封茶 連辦11年型塑特色茶文化

由葉東泰（右二）11年發起的「府城封茶日」，邁入第11年，選在送神日於吳園舉行的封茶日活動，特別安排「儉茶詩歌聲」，提倡「以詩歌封茶」。（曹婷婷攝）

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「府城封茶日」邁入11年，意外帶動全台封藏茶葉風氣，各地農會、茶商團體、茶藝教室陸續投入封藏活動，各以不同形式的封藏理念，不同老茶沖泡方法，活絡茶業發展，今年選在臘月24日送神日封存茶葉，首度提倡「以詩歌封茶」，讓茶葉搭配詩歌伴人們過生活。

由在地「奉茶」業者葉東泰在11年與台灣茶藝促進會，攜手在府城催生的封茶活動，從第1年僅11人的活動，至今，每年吸引3至500人響應，意外帶動全台封藏茶葉的風氣。尤其，府城臘月送神日這天的封茶活動當中，並號召每人寫下一封信存入茶甕，相約擇期開啟。

葉東泰說，9日在吳園的封茶日活動，除了已舉辦過的臘八經典封茶之外，另也安排「儉茶詩歌聲」，提倡「以詩歌封茶」，此次特別邀請前成大台灣文學所呂興昌教授、第一任台灣文學館館長林瑞明，乾坤詩社吳東晟博士，現場吟誦他們創作的封茶詩詞。

他說，封茶源自於許多茶葉無法一次喝完，丟棄又可惜，透過封茶儀式重新創造價值，選在「送神日」封茶，體現「敬天惜物」。

今年特別的是，眾多以「聲」為主題佈展茶席的茶人們會在席間吟詠茶詩，台南市茶藝促進會理事長洪國華說，封茶多年來在台南推廣漸成一股風氣，不管是否懂茶的人也能在當中感受生活的美好。

(中時)

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