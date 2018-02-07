黃健瑋花蓮租屋處「像被闖空門」 莊凱勛住17樓晃得像坐船

2018年02月07日 21:25 中時 徐桐炘

莊凱勛在拍電影之際，抽空為該系列錄製旁白。（國家地理頻道提供）

演員莊凱勛和黃健瑋為國家地理頻道紀錄節目《綻放真台灣6：終極英雄》擔任旁白，於7日出席記者會。昨深夜發生花蓮大地震，其實黃健瑋當天晚上才從花蓮開車回到台北，也趕緊在臉書打卡報平安，不過他和朋友在花蓮的租屋杯碗瓢盆全碎落一地，「像被闖空門一樣。」

黃健瑋近日和女兒在花蓮旅遊時就遇上連日地震，第一次搖晃時立刻將女兒叫到他身邊，女兒還露出一臉疑惑的模樣，昨日剛好提前回台北，免於更大的驚嚇。莊凱勛則緊急把所有放在高處的物品拿下，擔心家人被砸傷，「現在地上滿是酒瓶、裝飾品，還有獎座。」因住處位於17樓高，「晃得好像在坐船。」

2人力挺系列節目《綻放真台灣》只領車馬費就獻聲演出，莊凱勛因過往飾演警察的形象深植人心，為警消人員單元「獵火人」配音，難得錄製旁白大呼比演戲困難，他也提醒大家在災難發生之際，應多感謝警消人員的付出和努力，感慨警消的人力遠少於需求，「除了敬佩沒有別的。」在後台與真實消防人員見面時，對方感謝他幫忙配音，他表示：「我才應該感到榮幸。」

黃健瑋透露過去曾想當過消防人員，但之後專注演戲事業，仍希望透過飾演不同角色喚起大眾對各行各業的關注，因此消防人員是他未來想挑戰的影視作品，而他此次是為「植物獵人」獻旁白，描述台灣植物學專家親自前往世界各地尋找物種的故事，提到片中有位來自台灣的「爬樹人」能夠徒手爬到高聳雨林樹上，大感驚奇。

(中時)