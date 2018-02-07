中正橋試槍案車行老闆李志浩交保

2018年02月07日 21:33 中時 王己由

41歲車行老闆李志浩，去年12月朝中正橋試槍，誤擊36歲吳姓女騎士嘴巴，造成吳女臉頰破洞、牙齒斷裂、舌頭險斷，送醫後幸無生命危險；檢警事後又查扣17支空氣槍，台北地檢署7日依殺人未遂、槍砲等罪，起訴全案，在押的李志浩及幫忙藏槍的36歲員工劉育昇，移送台北地院審理後，法官晚間諭知李、劉分別交保10萬元、5萬元，並限制住居、出境和出海。

檢警調查，吳女去年12月7日凌晨1時許，騎車行經中正橋下，突感面部疼痛，停車檢查發現血流滿面臉頰破了一個大洞，牙齒也脫落，口齒不清向119求救，到院檢查舌頭受創嚴重，差點斷裂，醫生從吳女嘴巴中起出一顆彈頭，檢警獲報展開追查。

檢警發現，車行車闆李志浩要求員工李定勳在橋墩上貼靶紙，自己在車行旁騎樓持空氣鎗射靶，橋墩上共有11處彈著點，未料李志浩槍法不準，波及無辜吳女；李被查緝到案，否認有殺人犯意。北檢隔天依殺人未遂罪聲押李志浩獲准後，再查獲17把空氣槍，其中12把經鑑定具有殺傷力，最強1把長槍動能甚至超過300焦耳，比警方配槍威力還強大。

檢警進一步查出，李的員工劉育昇，在槍擊案發生後，受李的交代藏槍並張羅繳交的故障槍枝，事後又到看守所與李志浩會面，涉案情節重大，且有滅、串證事實，向法院聲請劉羈押禁見獲准。

檢察官7日偵結全案，起訴李志浩及妻子門平、員工李定勳、歲劉育昇、曾奕昌等5人，並將在押的李劉2人移審北院。

(中時)