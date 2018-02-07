中正橋試槍案車行老闆李志浩交保

友善列印
中時

41歲車行老闆李志浩，去年12月朝中正橋試槍，誤擊36歲吳姓女騎士嘴巴，造成吳女臉頰破洞、牙齒斷裂、舌頭險斷，送醫後幸無生命危險；檢警事後又查扣17支空氣槍，台北地檢署7日依殺人未遂、槍砲等罪，起訴全案，在押的李志浩及幫忙藏槍的36歲員工劉育昇，移送台北地院審理後，法官晚間諭知李、劉分別交保10萬元、5萬元，並限制住居、出境和出海。

檢警調查，吳女去年12月7日凌晨1時許，騎車行經中正橋下，突感面部疼痛，停車檢查發現血流滿面臉頰破了一個大洞，牙齒也脫落，口齒不清向119求救，到院檢查舌頭受創嚴重，差點斷裂，醫生從吳女嘴巴中起出一顆彈頭，檢警獲報展開追查。

檢警發現，車行車闆李志浩要求員工李定勳在橋墩上貼靶紙，自己在車行旁騎樓持空氣鎗射靶，橋墩上共有11處彈著點，未料李志浩槍法不準，波及無辜吳女；李被查緝到案，否認有殺人犯意。北檢隔天依殺人未遂罪聲押李志浩獲准後，再查獲17把空氣槍，其中12把經鑑定具有殺傷力，最強1把長槍動能甚至超過300焦耳，比警方配槍威力還強大。

檢警進一步查出，李的員工劉育昇，在槍擊案發生後，受李的交代藏槍並張羅繳交的故障槍枝，事後又到看守所與李志浩會面，涉案情節重大，且有滅、串證事實，向法院聲請劉羈押禁見獲准。

檢察官7日偵結全案，起訴李志浩及妻子門平、員工李定勳、歲劉育昇、曾奕昌等5人，並將在押的李劉2人移審北院。

(中時)

華航集團捐款1,000萬元協助地震… 花蓮縣府宣布 8日正常上班上課

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。