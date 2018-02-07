替花蓮大地震祈禱！蕭敬騰第一時間豪捐200萬賑災

2018年02月07日 21:36 中時 許雅淳

蕭敬騰（老蕭）7日出席電玩活動，因母親是花蓮人，看到花蓮大地震後災情嚴重，直說：「我們持續關注，有需要我們的幫助，我們都在。地震對台灣來講是恐懼的事，為大家祈禱。」老蕭並表示以「The Jams俱樂部」名義，捐出200萬元賑災。

他透露地震發生時，在外面開車，車子突然很晃，讓他誤以為車子壞掉，車內又發生巨響，後來才發現是手機的地震警報提醒聲，他立刻把車停到空曠處，仍感覺到搖晃很久，心裡不安，第一時間也關心家人狀況，「媽媽住比較山上的矮房，一切安好，市區的朋友比較辛苦。」

老蕭與香港中國數碼文化共同成立「The Jams電競俱樂部」，他坦言電競產業在台灣很辛苦，加上先前發生電競選手遭拒入住社區租屋，對此，他憤憤不平表示：「我出來就是要幫電競選手說話，各行各業都有好和壞的朋友，難道像我一樣愛打電動又玩音樂就代表很壞？」

被問及老蕭對於旗下選手是否有要求？他認為守法是第一，選手言行舉止都要嚴謹看待，公司是否有禁愛令？他直說：「為什麼要禁止人家？如果影響到比賽會稍微關心，不過有戀愛的滋潤會有動力，戀愛在心裡那部分是滿足的。 」

繼周杰倫、林俊傑之後，同樣熱愛電動的老蕭，表示從小學二年級開始打電動，直言：「年紀小也可以玩得很厲害！」他這次投入了電競產業，「這必須做，是一個長期教育的執行。 」至於投入多少的資金，他低調並不願透露 。

(中時)