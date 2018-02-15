iPhone X無法辨別俄國雙胞胎 蘋果被索賠千萬

iPhone X從發布臉部辨識功能以後就引發不少質疑，圖中是媒體記者親自以變裝方式試驗Face ID功能。蘋果公司表示，iPhone X有自動學習功能，可以學習使用者臉部細微的變化，例如變老或是留了鬍子，但變化太多就無法辨識。如圖中底下兩張就無法解鎖。（圖／美聯社）

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中時電子報
iPhone X從發表臉部辨識功能後就一直話題不斷，但有關臉部辨識的問題以趣味性的居多數。圖為去年9月蘋果公司發布iPhone X並介紹獨特的Face ID功能。（圖／美聯社）

一對俄羅斯雙胞胎最近向蘋果公司索賠2000萬盧布，理由是他們所購買的最新蘋果手機iPhoneX在使用臉部辨識功能時，無法有效辨別這對雙胞胎的面部特徵，使得兩位容貌相近的雙胞胎都可以為手機解鎖。

據伊塔塔斯社報導，這對來自俄羅斯弗拉基米爾市的雙胞胎，已聘請律師向蘋果公司索賠2000萬盧布（約1014萬台幣）。律師Roman Ardykutsa表示，這對雙胞胎購買iPhone X之後，使用Face ID面部識別來解鎖屏幕，但他們失望地發現每部手機都能被兩位兄弟的面部解鎖，但銷售商在購買之前並未提醒。所以，他們要求蘋果公司改進這個功能。

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據律師介紹，這對雙胞胎認為，Face ID沒有辨別出兩兄弟是個人隱私數據保護的漏洞，蘋果公司應該在iPhone X的使用手冊中予以警告，說明雙胞胎解鎖時會發生的問題。

這位律師表示，如果蘋果公司不能滿足他們的賠償要求，這對雙胞胎將告到法庭。

蘋果公司是在去年9月12日發佈全新的iPhone X，這款高價智慧手機採用OLED全屏幕設計，同時使用Face ID面部識別取代Touch ID指紋識別來解鎖。

Face ID是蘋果公司設計的一個面部識別系統，在iPhone X中首次出現。此功能在iPhone X發行時首次公布，用以取代早先版本iPhone的觸控解鎖(Touch ID)功能，蘋果公司聲稱，此一功能並非新增加的一種安全機制，而只是在使用時以相機鏡頭取得人的臉部特徵，並用以解鎖蘋果設備，讓用戶可以使用手機及進行以手機為載體的各種行動應用或支付工具。

蘋果公司亦表示，確實存在非本人使用此功能時可以解鎖手機的可能性，機率約為百萬分之一。

(中時電子報)

文章來源：Double trouble: Russian twins to sue Apple as iPhone X’s Face ID fails to tell them apart

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