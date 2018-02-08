粉紅隧道迎面！日本東北4大夢幻賞櫻玩法 還能草莓吃到飽

日本宮城花見屋形船。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

說到日本東北，你會想到什麼？ 是來自仙台的猴子把戲樂團、宮城縣壯觀的藏王樹冰，還是暖暖的溫泉呢？其實日本東北不只有冬天美景，到了春天，還有盛開在宮城縣白石川沿岸的千本櫻花樹，因此不少日本旅人都會選擇到東北賞櫻，這次就讓小編來帶你體驗日本東北賞櫻的夢幻玩法，讓你不只賞櫻還能玩遍宮城其他景點！

日本宮城櫻花。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▶日本東北賞櫻認識

每年春天一到，1200株的櫻花會同時盛開在宮城縣的白石川沿岸，因為一眼可以看遍千株以上的粉嫩櫻花，所以有著「一目千本櫻」（Hitome Senbon Zakura）的夢幻說法，這裡的櫻花樹大多都有70～80年以上，甚至近百年的樹齡，不只是當地居民野餐賞櫻的地方，更入選了日本百大櫻花，一生不去看一次實在對不起自己！

宮城（miyagi）的賞櫻景點以白石川沿岸作為主軸，集中在大河原町和柴田町，以下就讓小邊用4個賞櫻主題來介紹一下，到底到宮城賞櫻要怎麼玩，才能賞遍「一目千本櫻」，玩出最粉紅的賞櫻之旅！

日本宮城櫻花。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▶日本東北賞櫻玩法

1、宮城－火車看櫻花

柴田千櫻橋（Shibata San-ou-kyou Bridge）

柴田千櫻橋是一條長達12公尺高、87公尺長，橫越白石川的橋樑，所以在這裡不只能夠賞遍河岸旁「一目千本櫻」，還能看見櫻花×火車這樣夢幻的畫面，可以說是許多攝影愛好者到宮城賞櫻必拍的美景。

船岡城址公園（Funaoka Castle Ruins Park）

除了千櫻橋之外，在船岡城址公園也可以看到緩緩經過的火車，這條櫻花鐵道長達305公尺，火車走完全程大約需要3分半左右，所以想拍到櫻花×火車上傳到IG打卡的話，可要把握這短短的粉紅時刻囉！ 這列火車只有在週末和國定假日才會行駛，所以如果不拍火車的旅人，可以在選擇在櫻花祭的平日前往，走上鐵道散步賞櫻，也不失為一種浪漫的賞櫻玩法！火車行駛時間：週末、國定假日、特別節日的10:00~15:00。火車票價：成人500日元、小孩300日元（來回）。

日本宮城大河原櫻花祭。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

日本宮城船岡城址公園。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

2、宮城－野餐看櫻花

船岡城址公園（Funaoka Castle Ruins Park）

除了能看到火車之外，船岡城址公園也是野餐賞櫻的好去處！因為在這裡隨便選個角落坐下，不只能夠欣賞到公園裡的千本櫻花，更能一眼望盡河岸兩旁長達八公里、1200棵的櫻花樹隧道，感受那粉紅花瓣層層疊疊出來的夢幻粉紅畫面。

當然，說到櫻花野餐自然就少不了好吃的美食和飲料，除了傳統的櫻餅（桜餅さくらもち）之外，這幾年在日本賞櫻非常流行好喝又適合拍照的草莓氣泡酒，想要前往宮城賞櫻並拍出美照的女孩們，快記下來提前準備吧！

白石川堤公園（Shiroshigawa Ugan Riverside Park）

如果覺得白天賞櫻不夠，還想加碼賞夜櫻的話，不妨可以來去每年櫻花滿開時都會舉辦的「大河原櫻花祭」， 舉辦地點在靠近車站的白石川堤公園，活動期間每天晚上6:00～10:00都會有燈光投射的美麗夜櫻可以欣賞，夢幻指數比白天的櫻花更勝幾分！

3、宮城－搭船看櫻花

在櫻花祭典期間，還可以選擇搭乘花見屋形船在白石川上遊覽賞櫻，來回2.3公里的車離大約30分鐘的游河行程，不同於一半漫步於櫻花樹下的視野，不只多了動態的美感，還能看見倒映在湖面上的超夢幻櫻花樹影。行駛時間：10:00～16:00。搭乘費用：成人1500日元、小孩800日元。

4、宮城－展望台看櫻花

韮神山展望台（Mt.Niragami Observation Platform）

若是以上這些玩法都還不能滿足你，還想要一次看到更多的話，就到高處的韮神山展望台去吧！ 韮神山是一座海拔僅僅只有94公尺的小山坡，經過280階的台階後就可以擁有「一目千本櫻」的視野，而且若你是從大河原站步行過來的話，就會穿過白石川河岸的櫻花隧道，最後站在展望台上回望剛剛來時路，不只能感受到櫻花的美麗，更有一番成就感。

看完了日本東北賞櫻的幾條玩法，你是不是也覺得有點心動了呢？其實這幾年來宮城極力發展觀光，因此除了櫻花之外，還有許多大大小小的周邊景點可以玩，現在就跟著小編再一起出發吧！

日本宮城白石城。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

日本宮城和服雜貨工作坊。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▶日本東北賞櫻周邊

1、山元町－採草莓

來到日本東北賞櫻，許多旅人還會順便去採草莓（イチゴ），因為宮城縣位於草莓的故鄉－栃木縣隔壁，同樣擁有適合草莓生長的25~28度環境，因此也向栃木縣請教了不少農業技術，發展出了「科技草莓」。

在這裡不只可以親手剪下一顆顆鮮嫩欲滴的紅草莓，更能在30分鐘內無限吃到飽，甚至是配上巧克力噴泉鍋來吃！據說一位女性平均可以吃下50～60顆的又香又甜的大紅草莓，想想如果是在台灣，應該吃完會很心痛吧！

2、白石市－白石城

如果有看過大河劇《真田丸》、《八重櫻》的話，應該對於白石城不會陌生，這座城建於1819年，又名益岡城，是過去伊達政宗支配的屬地，後來成為片岡小十郎的居城，但明治維新時曾被拆除變成公園，所以目前看到的是1995年後重新修復的建物。

在白石城不只可以了解日本戰國歷史，在三月時同樣可以欣賞到千本櫻花的美景，十月時則是菊花，另外還有一年一度的鬼小十郎祭，將會上演片倉軍和真田軍的模擬對戰，非常有趣，如果來到宮城一遊，不妨可以到白石城走走逛逛。

3、亘理町－和服雜貨工作坊

如果想帶點日本東北伴手禮回去給親朋好友的話，可以到Watalis逛逛，它不僅曾經上過NHK電視節目的採訪，就連宮城縣知事來拜訪蔡總統時，也是帶著他們家的和服小物當作禮物，到底它有什麼故事與魅力呢？

Watalis的創辦人最早會開始接觸和服雜貨製作，是因為311東北大地震後，物資無法及時進來，遠方的親朋好友只能用舊和服包裝物資後寄給她，後來為了感謝而開始製作這些和服雜貨，又因為日本和服擁有眾多花柄，所以每一樣小物都是世界上獨一無二的，更能顯現出創辦人想傳達給更多人這份「再生利用」（ものを最後まで大切に使い切る）的心意。

(中時電子報)