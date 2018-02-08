小禎拼收視與胡瓜良性競爭！

吳宗憲在節目中性感告白女兒Sandy。（圖片提供：中天）

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馬國賢自爆根金城武同期出道，被吳宗憲打槍。（圖片提供：中天）
小禎主持功力深受網友肯定。（圖片提供：中天）

吳宗憲日前在中天《小明星大跟班》錄影現場突然對女兒吳珊儒（Sandy）感性告白，「爸爸每次都很累，但知道隔天是要錄《小明星大跟班》，我心情就滿好！」吳宗憲的真性情告白，吸引許多網友感動留言：「看到憲哥跟sandy講的那句話，我眼眶都紅了！」

《小明星》開播以來節目收視屢創新高，吳宗憲在節目中對女兒的告白，6日播出4歲以上平均收視為0.91（總收視人口為43萬2千人）， 20至44歲收視更高達1.28（總收視人口為21萬1千人），穩坐有線綜藝節目冠軍寶座，節目播畢後上傳《小明星大跟班》YouTube頻道，短短時間就湧入網友留言。目中吳宗憲突然對女兒

當天主題為「星二代其實跟你想的不一樣」，小禎透露小時候因瓜哥工作忙碌相處時間很少，但現在兩人工作上常遇到，比較常能見到面聊天，她還表示父女倆也會互相比拚收視率，自豪說：「有時候收視率出來，發現我收視率比他（瓜哥）高！」胡瓜看到小禎的成績好感到很驕傲，看得出父女倆很享受這樣良性的競爭，網友也肯定小禎的主持功力。

即將在8日播出主題為「新的一年 我想擺脫這些關鍵字」，邀請藝人黃喬歆、梁凱莉、馬國賢、黃少谷、賴銘偉、「命理大師」詹惟中與助理菁菁上節目，其中賴銘偉曾參加歌唱節目拿下冠軍，跟他同期出道的蕭敬騰，卻早已是年收上億的金曲歌王，賴銘偉回憶兩人同樣是出身於餐廳駐唱歌手，但際遇卻大不相同。

賴銘偉當兵時為生計兼差而觸犯軍紀，在送往指揮部接受約談的途中，看到蕭敬騰在拍公益廣告，被許多記者包圍訪問，然後賴銘偉乘坐的車子就從他面前經過，「當下滿慚愧辛酸的。」馬國賢聽聞後，趕緊安慰賴銘偉：「不用難過，當初我也是跟金城武同期出道！」此話一出，馬上遭吳宗憲回嗆：「跟你有什麼關係？金城武是我的師弟！」

(中時)

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