6.0強震憾花蓮 TVBS新聞台不停棚報導

TVBS新聞團隊前進花蓮災區。（圖片提供：TVBS）

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花蓮近海前天深夜11時50分發生芮氏規模6.0強震，造成花蓮地區重大災情。TVBS新聞台昨夜不停棚，生活組記者錢麗如昨晚全台第一個上線連線，和主播張靖玲雙畫面報導最新狀況。主播古彩彥、彭志宇、藍于洺，地震一發生後都即刻趕回公司協助整夜通棚播報，連線最新災區狀況與搜救進度，主播秦绫謙和王德愷於今早前往花蓮現場。強震後因蘇花公路一度不通，所以TVBS從北、中、南部新聞中心，分三路出發，目前已派50多人在花蓮，新聞部採訪中心副理黃康棋是花蓮人，當下立刻回鄉去現場指揮。大部份記者徹夜沒睡，TVBS採訪中心後續還會不斷派員前往支援報導。

TVBS 56台也在昨晚《國民大會》、《少康戰情室》節目，LIVE直播討論強震後的花蓮。《國民大會》主持人于美人邀請救難專家黃俊傑、財經專家徐嶔煌、央大地科系教授馬國鳳、建築結構技師戴雲發、精神科醫師楊聰財、資深媒體人羅友志，一同探討樓塌路裂下的搶險實錄。《少康戰情室》代班主持人陳鳳馨，和來賓市議員阮昭雄、立法委員江啟臣、國家地震中心主任黃世建、中央地科系教授馬國鳳、交大土木工程系教授單信瑜，除連線現場搜救進度和餘震狀況，並從地震原因、斷層帶、後續餘震如何防災等面向討論。

(中時)

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