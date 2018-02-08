傑米道南瀟灑露胸毛 格雷夫婦獻出紅毯合體最終章

格雷夫妻於法國巴黎的首映會上合體，扮演霸道總裁的傑米道南，選穿出自TOD’S的黑色西裝敞開白襯衫瀟灑，與身旁摟著的「夫人」達珂塔強生一同現身。（翻攝自Jamie Dornan官方IG帳號）

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達珂塔強生以一身PRADA白色亮片洋裝搭配Tiffany ＆ Co.珠寶出席《格雷的五十道陰影：自由》巴黎首映。（PRADA提供）
傑米道南與老婆Amelia Warner於首映會紅毯上互視甜笑入鏡。（翻攝自Jamie Dornan官方IG帳號）

改寫自小說的《格雷的五十道陰影：自由》（Fifty Shades of Grey）將於近期上映，扮演格雷夫婦的傑米道南（Jamie Dornan）和達珂塔強生（Dakota Johnson），亦提前於法國巴黎的首映會上合體。只見劇中霸氣總裁褪下一襲灰西裝和時常出現的重要道具領帶，選穿出自TOD’S的黑色西裝敞開白襯衫瀟灑現身，而身旁摟著的「夫人」達珂塔強生則以一身PRADA白色亮片洋裝搭配Tiffany & Co.珠寶。

雖說這部以充滿令人血脈噴張情節出名的系列已邁入最終回，但私下也為已婚人夫身分的傑米道南，卻在日前《艾倫秀》上表示老婆Amelia Warner從未看過《格雷的五十道陰影》中的任何一部，還笑說：「我不想花錢買票讓她看。」首映會現場，除了跟劇中夫人合影宣傳之餘，老婆Amelia Warner更身穿一襲寶藍色斜肩洋裝與其親暱入鏡，正宮氣勢十足。

(中時)

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