陸軍備役中將給建議：整合救災指揮、爭取搶救時間

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0206花蓮大地震造成7死200多傷的慘劇，7日包括消防、國軍部隊、紅十字會救災隊等救難團體都齊赴災區救災，而陸軍備役中將吳斯懷表示，他以個人10多年來實際參與國內外救災經驗，提供幾點建議，希望有助於救災。

首先是整合指揮機制，其中救災單位必須統一指揮，依專業能力，區分主從，律定任務，其中可以消防為主、軍方為輔、救難團體、志工團體聽從派遣聯絡官命令，向指揮部報到，傳達指揮所命令，回報各區狀況，再來是優先災情蒐，由警政單位、鄰、里長、社區管委會及受災戶等，掌握倒塌房屋實際受困人數，盡速清查掌握失聯民眾，運用媒體、網路及電視跑馬燈，呼籲戶籍設在災區民眾主動向救災中心(須公告多線電話)回報個人行蹤。

而在現場機制方面，應統一調派空拍機、制高點觀測員，救援期間，全程監控倒塌、傾斜危樓，避免餘震時再次崩塌危及救難人員安全，嚴格律定統一哨音或敲擊信號，警報現場人員迅速撤離。另外也應該設立媒體接待中心，早中晚定時提供最新資訊，指定專責人員負責聯繫協調，除了避免媒體不斷進入救援現場以外，也可以透過媒體放送各類訊息。

另外災難現場也應分層負責充分授權，中央及地方、軍方應變中心，僅需負責提供所需人力、物力資源，切忌指導第一線救災行動；每天應變中心定時會報，指定各級救災副指揮官與會報告進度，提出需求，指揮官應隨時在現場指揮調度。

最後則是設立行政後勤協調中心，由中心統籌災民安置，醫療救護，人員查詢等，因救災單位眾多，負責協調各單位膳食供應、輪班休息場地規劃，應該參考日本311震災經驗，統一律定需求民間捐助物資，規格、品項、數量，透過媒體、網路及電視跑馬燈公告，避免捐助物資重複、規格不符，造成接收單位處理困擾。

(中時)

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