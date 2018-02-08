Janet傳情玖壹壹 不怕老公吃醋！

Janet下廚做菜差點燒了廚房。（圖片提供：三立）

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Janet、洋蔥傳牌玩遊戲。（圖片提供：三立）
陳漢典（左起）、Lulu、吳宗憲同睡一張床。（圖片提供：三立）

吳宗憲主持三立《綜藝大熱門》，日前為了初ㄧ特別節目首度走出棚內，與來賓前往宜蘭民宿同居24小時，吳宗憲、漢典、Lulu 3人還一起住進製作單位精心打造的《大熱門過年公寓》。

首度同住ㄧ個屋簷下，3人不僅ㄧ起下廚做年菜，連睡覺都同睡ㄧ張床；硬擠在吳宗憲床上不走的Lulu差點被怒踹下床！陳漢典則找來袁艾菲ㄧ起出海捕魚，並不改搞笑本色，在船上重現鐵達尼號的經典劇情，大耍浪漫橋段外，他還邀了新手媽媽Janetㄧ同做年夜飯，沒想到錄影當天才知道Janet對做菜完全不在行，兩人煮菜過程中竟為了ㄧ隻魚，差點火燒民宿

Janet這回參加《大熱門過年公寓》錄影，在買完菜後竟然有漲奶的感覺，只好利用錄影前偷偷擠奶，笑說當媽媽真不好當，為了節目她也豁出去與春風、洋蔥大玩KISS，只見Janet與春風的嘴唇與嘴唇之間的親密碰觸瞬間讓氣氛熱到最高點，完全不擔心老公吃醋！。

吳宗憲經常在節目中說得ㄧ嘴好菜，為了特別節目也不願輸人，在節目中自製年夜菜《宗憲牌台南火鍋》外，還加碼煮了薑絲炒大腸、煎牛排等，卻沒想到端上桌的大腸燒焦，還慘遭眾人嫌棄嚼起來像口香糖一樣完全無法入口，讓憲廚的招牌還沒掛上就落地。

(中時)

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