花蓮地震9死 雲翠大樓尋獲1女陸客遺體

雲門翠堤大樓搜救人員，今凌晨2時45分，搶救出韋女(約50歲)遺體，蓋著白布、用擔架抬出，由救護車送往殯儀館。（鄭任南攝）

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(06:30更新 累積9死，3陸女在雲翠大樓喪命)花蓮震災搜救最新進展，今凌晨近3時左右，在雲門翠堤大樓該災區，再發現1女遺體；6時又找到1男罹難者。累積9死、56失聯、265傷，救出260人。該女性遺體為韋姓陸籍女子，她和2朋友住在205號房，3陸女都喪生。

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凌晨2時45分，台北市搜救隊於雲翠大樓2樓205室，發現一名女性，裹著棉被在床上明顯死亡。總計花蓮強震死亡人數達8人，其中，雲門翠堤失聯7人中有3人罹難，搜救隊仍持續找尋其他失聯者蹤影。目前雲翠大樓找到3具遺體皆為205室。

花蓮縣消防局表示，目前205室已搜索完畢，搜救人員將以挺進203室為目標，搜尋失聯的2名大人及1名小孩；另一名櫃台人員，因一樓大廳擠壓嚴重，正設法清出通道深入搜索。

雲門翠堤大樓傾斜嚴重，已加至14支鋼樑支撐。（林縉明攝）
雲門翠堤大樓倒塌現場，入夜後下雨、餘震不斷，增加搜救難度。（林縉明攝）

花蓮前晚7級強震，造成4棟建物傾斜，其中雲翠大樓最危險。黃金救援72小時，目前搜救進入第28小時，消防人員在雲翠大樓搜救已進入旅舍，用電鑽破壞隔間，搭配徒手開挖。雲翠大樓是地上12樓、地下1樓的住商混合型大樓，1、2樓是「漂亮生活旅店」。

因昨深夜至今，花蓮發生3起震度4級以上地震，其中23時芮氏規模達5.7；餘震不斷，加上下雨，破壞原已鬆散的雲翠大樓的建物結構，還有大樓傾斜超過50度，增加搜救難度。

(中時電子報)

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