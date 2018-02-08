真的只是巧合？台灣3大地震都在半夜...專家回應了

1999年9月21日凌晨1:47分，台灣發生規模7.3大地震，造成台北市八德路東星大樓倒塌 (圖／本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導
2016年2月6日凌晨3:57分，高雄美濃發生規模6.6大地震，造成台南維冠金龍大樓倒塌 (圖／本報資料照)
2018年2月6日半夜11:50分，花蓮近海發生規模6.0地震，造成商校街雲門翠堤大樓倒塌 (圖／中央社)

6日晚間11:50分，花蓮近海發生規模6.0、深度10.0公里的淺層大地震，截至目前(8日)為止，造成8死259傷，還有63人下落不明，是繼1999年921大地震與2016年高雄美濃地震來最重的地震，由於這三次地震全都發生在夜半時分，也不免讓人恐慌「是否大地震都是在半夜發生」。

921大地震發生在凌晨1點47分、美濃地震發生在凌晨3點57分，而這次花蓮地震則是發生在半夜11:50分，三次大地震都發生在凌晨，也讓網友忍不住在PTT上問說「為何地震都發生在半夜」。

網路上瘋傳大地震容易發生在晚上的原因是因為「月球引力」之故，日本東大科研小組也曾投書表示太陽和月球的引力會引起「地殼」的潮汐現象，讓地面壓力產生變化，當地面壓力不斷增強時，便會導致小塊岩石破裂，並導致大地震發生，不過許多學者對此表示沒有任何科學根據，兩者關聯過於薄弱。

台灣東部地震研究中心主任張文彥說基本上沒有資料顯示晚上容易發生大地震，純粹是巧合，像是2008年中國大陸的汶川大地震與2011年的日本311大地震也都是發生在白天，台灣過往也有幾次規模較大的例如2010年的高雄甲仙地震也是在白天，只是幾次傷亡較為慘重的地震剛巧都在半夜發生，才會讓人有此印象。

同時張文彥也提到，如果921是發生在白天，災情將會更為慘重。921地震摧毀了中部地區將近一半的校舍，大專院校、高中職與國中小一共746所，所幸地震發生在凌晨，校舍空無一人，並未因此造成師生傷亡，如果地震是白天出現，後果不堪設想。

(中時電子報)

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