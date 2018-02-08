今寒流減弱仍濕冷 除夕、初一好天氣

今天白天北台灣高溫只有１３、１４度，而其他地方則會略回升些，中部及花蓮高溫約１４到１６度，南部及台東則在１７到２０度。(本報系資料照)

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中時電子報
/綜合報導

今天（８日）寒流持續緩慢減弱，但清晨各地氣溫仍偏低，西半部及東北部低溫只有１０到１２度，花東約１３、１４度，氣象局持續針對台中以北、宜蘭、南投及金門、馬祖發布低溫特報。另外，預計從下周一(12日)開始，寒流逐漸減弱、陽光露臉，除夕（15日）將是好天氣，將持續到初一（16日）。

根據中央氣象局表示，今天白天北台灣高溫只有１３、１４度，而其他地方則會略回升些，中部及花蓮高溫約１４到１６度，南部及台東則在１７到２０度。

降雨方面，天亮前各地都容易下雨，白天後中南部、花東轉為局部性降雨，北台灣的降雨要等到入夜後才會減少，東北部地區則有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局提醒，花蓮地區今晨氣溫只有13、14度，且容易下雨，白天後會出現局部短暫雨，請不要因為恐懼地震而居住戶外，提醒待在室內的朋友們應注意地震防護知識，請隨時保持冷靜、注意安全；由於連日降雨土壤含水量較高，加上台灣東部地區近期地震頻繁，路基、邊坡土石易鬆動，有坍方、落石的風險，提醒欲行經蘇花公路、中橫公路等路段的用路人應特別留意路況資訊。

此外，因強烈東北風影響，台灣各沿海空曠地區（含綠島、蘭嶼）、澎湖、金門、馬祖及鄰近海域將有８至１０級強陣風，沿海並有較大風浪，海上作業或海邊活動請特別注意安全。

空氣品質方面，今天高屏空品區內陸區域風速偏弱，擴散稍差致污染物較易累積為「橘色提醒」；受境外污染影響，馬祖為「橘色提醒」；北部、中部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為「普通」等級，中部及雲嘉南空品區內陸區域風速偏弱，污染物較易累積，局部區域及時段可能達「橘色提醒」；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)

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