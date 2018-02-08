花蓮強震讓人憶起18年前...921當下各台珍貴畫面曝光

台視在獲取訊號後，立刻直播東星大樓救災現場 (圖／影片截圖)

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中時電子報
／綜合報導
台視一開始是繼續播放排定古裝劇，以跑馬燈快報地震資訊 (圖／影片截圖)
中視立刻中斷節目，以靜態圖卡播報地震災情 (圖／影片截圖)
民視立刻轉播CNN畫面，但雜訊嚴重，畫面相當不清楚 (圖／影片截圖)

6日晚間11點50分花蓮發生規模6.0強震，撼動全台，也讓不少民眾憶起18年前的921大地震，當年這場地震帶走了2415條人命，在當時沒有智慧型手機、網路資訊傳播也不發達、只能靠電視接收訊息的情況下，地震發生瞬間，各電視台畫面是什麼呢？

「懷舊達人」張哲生在YouTube上PO出了當時的珍貴片段，當時地震造成嘉義以北大停電，讓民眾即使有電視也無法打開，只能靠電池收音機來收聽資訊。而這段各台畫面的珍貴影片則是「Turbo的扇形車庫」站長將手邊尚有電力的攝錄影機加裝選台器，把當時無線電視台發射的訊號錄下而成。

從影片中可以看到，在地震發生之後，台視繼續播放排定的古裝劇，以跑馬燈快報地震災情，中視則是立刻中斷節目，以靜態圖卡進行新聞快報，民視是直接轉播CNN新聞台畫面，不久後台視中斷節目，播出東星大樓的倒塌現場。由於是利用類似收音機那種伸縮天線在收訊，所以當時除了台視之外，其他幾台的訊號並不清楚。

在現代由於網路資訊發達、智慧型手機普及，因此多數人都能在第一時間掌握資訊，但也不禁讓網友笑說，第一時間看到的一定都是「地震文」洗版，然後放個圖文不符的照片。

(中時電子報)

影音取自張哲生YouTube

文章來源：張哲生YouTube

花蓮大地震 日本「暗黑女神們」P… 02／08 三大報頭版要聞

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