02／08 三大報頭版要聞

2018年02月08日 08:02 中時電子報 高德順

◎中國時報

天地無情！2月6日深夜11點50分，一陣劇烈天搖地動，花蓮發生近67年來最嚴重的地震，根據中央災害應變中心統計，至7日晚間10點，已釀成7死、260人受傷，被救出民眾多達227人，更有多達786人無家可歸，只能暫居收容所容身。但最令全台悲慟的是，目前仍有多達67人失聯，且多數集中在倒塌的雲門翠堤大樓，面對低溫、大雨和隨時可能崩塌危險，數百名救難人員仍不眠不休即刻救援，期盼奇蹟出現。

中央大學地球科學系教授馬國鳳表示，造成花蓮強震的主因，不排除是先前兩大板塊碰撞，破碎帶產生中型群震，誘發米崙斷層所引起。這條斷層約6.4公里，就在花蓮市下方，才會釀成重大災情，並成為這波群震的主震。事實上，1951年米崙斷層也曾發生過2次芮氏規模7.5強震，只是花蓮較偏遠未受關注。

花蓮強震引起大陸關心，國台辦主任張志軍昨和花蓮縣長傅崐萁緊急通話，表示願意派救援隊赴台救災協助，傅 萁表示感謝，將與國台辦保持聯繫。此外，大陸中華全國台灣同胞聯誼會昨發表慰問信，願提供幫助，和台灣民眾一起攜手共度難關。

花蓮大地震造成統帥飯店倒塌，花蓮特種搜救隊指揮官陳秋銘指揮若定，不到1小時就將5樓以上住客全數撤離，並在15小時黃金救援時間內將3名活埋員工救出，高效率的救災表現令人激賞。花蓮縣消防局特種搜救隊今年1月13日正式成立，陳秋銘根據過去的救難經驗，第一時間研判飯店結構受損難以進入，當機立斷調派機具確定受困地下室員工的位置，再率30名隊員從飯店後方破牆開挖，把握黃金救援時間，於4小時內救出第一名受困者陳明輝。

◎旺報

花蓮強震造成多位陸客受傷，一人死亡。在地震過程中，有人從床上被震下地，有人目睹逃生梯被擠壓變形，多人更整晚不敢進屋睡覺，只能抱著棉被在屋外度過一晚。而強大震波，除福建沿海城市，浙江溫州、杭州民眾有感，連遠在1000公里外的南京都感受到地震。

花蓮強震造成多數大樓倒塌，總統蔡英文7日清晨飛往花蓮視察災情，前往慈濟醫院探視受傷民眾，並以民進黨主席身分捐款新台幣100萬元。就在慰問一位因腳撕裂傷剛結束手術的北京旅客宋佳祥時，蔡除親自致上關心，還指示海基會全力協處，陸客也脫口而出說：「謝謝總統」；陸委會、海基會皆派員前往花蓮，協助受傷陸客家屬以「小三通」方式赴台。

花蓮6日深夜強震，儘管兩岸關係緊張，但兩岸企業家與網友們紛紛接力送暖，台灣多家企業拿出千萬捐款與物資，大陸台企聯也率先拿出600萬（新台幣，下同），也有不少台商以個人名義捐款，多個在大陸的台灣團體組織捐款活動。

近來中梵建交傳聞不斷，前外交部長程建人7日接受《旺報》專訪直言，中梵建交幾乎就取決於中共總書記習近平點不點頭。日前大陸剛實施修正過的《宗教事務條例》，習應會兼顧國內需要及兩岸關係再做決定。

◎工商時報

面板廠2017年大豐收！友達昨（7）日公布去年第四季淨利為41.95億元，不僅優於市場預期，更是大勝南韓同業LGD公司；2017年稅後淨利323.6億元，每股盈餘3.36元，連續5年獲利、更寫下10年新高。

全球景氣動能穩健，客戶端因應春節來臨提前備貨，財政部統計處昨（7）日公布1月進出口統計，1月出口規模為273.8億美元，為歷年同期首度突破270億美元，且因工作天數較去年增加4天，年增達15.3％，出口連續16個月正成長。

台股近日大幅震盪，並未改變台灣經濟好轉的基本盤。全球最大私人銀行瑞士銀行集團UBS昨（7）日表示，看好全球主要經濟體成長率，將嘉惠台灣今年出口成長率，瑞銀上調2018台灣實質GDP成長率估值，從2.3％上修至3％，2019年也應該有達2.8％的實力。這是第一家外商金融機構樂觀展望台灣今年總體經濟。

根據中華徵信所最新統計，台股717家投資大陸的上市公司，包括F股在內，去（2017）年前三季認列的大陸收益逼近新台幣2千億元，不僅年增率漂亮，且刷新同期新高。中華徵信所總編輯劉任指出，看來大陸對台商的投資吸引力「仍是不差的」。

(中時電子報)