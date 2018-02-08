NBA》史上最誇張誤判？勇士球迷怒噓

雷霆隊韋斯布魯克進攻滑倒。(美聯社)

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中時電子報

勇士前役在主場敗給雷霆，身為主場的勇士不僅沒被裁判保護，反而還出現本季最糟糕的一次吹判。雷霆隊韋斯布魯克(Russell Westbrook)一次切入上籃時滑倒，勇士的杜蘭特(Kevin Durant)完全沒有碰到他就被吹了犯規。

當時韋斯布魯克甩開了防守他的伊戈達拉(Andre Iguodala)，直衝籃下遇到補防的杜蘭特，韋少做出假動作之後就滑倒了，可以看出杜蘭特還試圖避免與他碰撞。此時哨音響起，現場觀眾都站起來怒噓裁判：「你在吹什麼東西啊。」

結果這記犯規並不是給杜蘭特，而是吹在伊戈達拉身上，這就更令人費解。韋斯布魯克跌倒的時候，伊戈達拉已經離開他好幾呎了，更誇張的是韋斯布魯克還獲得兩罰機會。一旁觀戰的勇士隊老闆氣得把夾克摔到地上。

韋斯布魯克賽後表示：「我自己滑倒了。這是誤判，本來就很常見的。」他心安理得，兩罰也全數命中。

杜蘭特說：「反正我們那時都落後20分了，這也不影響勝負。」

這被一些球迷視為職業運動史最爛的吹判之一，誤判的是女裁判Lauren Holtkamp，也有人呼籲不要因此歧視女性裁判，因為男性裁判的判決也一樣爛。

勇士教頭科爾(Steve Kerr)說：「別怪裁判了，我們今天打得比裁判還爛。」科爾該役被吹了1次技術犯規，勇士最後慘輸雷霆20分。

(中時電子報)

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