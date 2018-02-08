災情總覽》花蓮強震釀10死267傷 餘震不斷

2018年02月08日 08:43 中時電子報 孫曜樟 、中國時報／ 葉書宏 、中國時報／

（10:30更新）雲翠大樓現場10時許，再挖出一具女性罹難者大體身分待查，死亡人數攀升至10人，傷者也增至267人，失聯人數58人。

中央災害應變中心統計死亡人數升至10人，傷者267人，失聯58人。（葉書宏攝）

花蓮7人強震過後30小時，受災最嚴重的雲門翠堤大樓8日清晨約5點再找到1名失聯者大體，確認為漂亮旅店江姓員工，這也使得震罹難人數持續增加，根據中央災害應變中心8日上午統計，目前造成9人死亡、266人受傷、62人失聯，收容834人。

7日晚間11時發生規模5.7地震，台北市土木技師公會監測後，確認倒塌的雲門翠堤大樓暫時沒有更傾斜狀況。（林縉明攝）

另花蓮地區停電戶數有2008戶，截至7日下午5時台電公司已復電1822戶，剩餘未修復的186戶為倒塌或傾斜的4棟建築物，無法供電，一般用戶均已恢復供電。

芮氏規模6的花蓮大地震，造成位於商校街的雲門翠堤大樓嚴重傾斜，救災人員7日持續搜救。（本報系記者張鎧乙攝）

停水戶數4萬戶，台水公司已修復1萬1500戶，尚待修復2萬8500戶，台水公司今（8日）凌晨4時管線修復完成，為避免水壓過大再度破管，目前小量供水，預計下午4時正常供水。

中央災害應變中心統計，至今（8日）上午8時止，花蓮縣立體育館（小巨蛋）收容484人、中華國小收容350人、花蓮榮民之家收容2人，共計收容834人，收容所內禦寒衣物及飲食無虞。

葉俊榮表示，搜救進度持續進行，中央將給予地方必要協助，7日晚間陸續發生餘震，要注意災區結構安全及第一線救災人員安全，對於死傷民眾及無家可歸者，給予慰問、救助、收容，另外，短期收容措施要轉成中長期安置，只要有新進度，各單位主動向媒體告知。

消防署長陳文龍表示，有媒體報導雲門翠堤大樓以每小時約5公分的速度傾斜，經查證，現場鋼條支架完整，並無傾斜的情況。

(中時電子報)