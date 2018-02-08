美參議院外交委員會無異議通過《台灣旅行法》

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美國聯邦參議院外交關係委員會7日無異議通過《台灣旅行法》(HR535)，下一階段將提交到參院全院進行表決；參院外委會7日通過的法案為眾院版本《台灣旅行法》，該法案在未來送至參院全院表決後不需再回到眾議院表決，可直接交予總統簽署立法。

參院外委會於美東時間7 日討論並表決包括《台灣旅行法》和副國務卿人事任命的6 個法案；《台灣旅行法》在不到半小時內便無異議通過。

《台灣旅行法》是具國會約束力的法案，明確指出美國國會認為「自從台灣關係法制定後，由於美國自身對於台灣高層訪美的自我設限，台灣與美國始終缺乏有效的溝通，顯著地阻礙了台美關係的發展。」因此，作為結論，「美國政策理應促進美國與台灣之間所有層級的互訪。」

由於參院7日直接表決的是1月在眾院通過的版本，非參院在去年5月提出的版本，可減去兩院版本因文字差異來回折衷協調的時間，有助立法速度。

依程序，本法案下一步將列入參院全院議程討論和表決，並在通過後送交白宮讓總統簽署。在參院中，反對參議員可就本案進行議事阻擾，也可以投票表決方式進行，若投票有二分之一參議員支持即過關可送白宮，參院目前有1百名參議員，《台灣關係法》獲得兩黨高度共識，一般認為，以共識覺無異議通過機會甚高。送交白宮後，一旦總統簽名，即可成為正式法律，但落實執行則需端視行政部門而定。

《台灣旅行法》在參議院由參議員魯比奧(Marco Rubio) ，參議員布朗(Sherrod Brown)，參議員殷荷菲(Jim Inhofe)，參議員梅南德茲(Bob Menendez)，參議員賈德納(Cory Gardner)，與參議員彼德斯(Gary Peters)共同提出。在通過外交委員會前，參議員克魯茲(Ted Cruz)與懷登（Ron Wyden）也共同連署支持此項法案。

台灣人公共事務會（FAPA）會長陳正義特別感謝魯比奧參議員在參院領銜，會同其他聯署參議員，共同提出這個重要的法案。他表示，美國對與台灣高層互訪的自我設限需被拔除，在美國領土，只有美國有權力來決定誰可以訪問華府，且美台享有共同價值，去除高層互訪限制可促進彼此在經濟、政治、區域安全等層面進一步的合作。

(中時)

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