IKEA台中店首創「IKEA Business專區」刺激企業卡申辦率

2018年02月08日 10:04 工商 曾麗芳

IKEA台中店首創於一樓打造了「IKEA Business專區」，規劃了花店等實體商店提供想創業者參考。（圖／曾麗芳）

年關將至，IKEA台中店出現採購人潮。（圖／曾麗芳）

看準中台灣愛創業的小老闆們特別多，IKEA台中店首創於一樓打造了「IKEA Business專區」，規劃了10家咖啡廳、花店、服飾店等實體商店，提供想創業者參考，有助於帶動IKEA Business企業卡的申辦率。

IKEA台中店店長柯馬丁表示，台灣有許多中小企業，對於各自商店規劃佈置上有很多的需求，在台中尤其明顯，這次商店街的設計，不管是對一般消費者或是自己要開店鋪的小老闆們，都提供很多佈置和規劃的靈感。

柯馬丁表示，年關將至，有很多返鄉遊子準備回到中部與家人一起團圓過年，IKEA台中店瑞典餐廳提供過年必吃的佛跳牆、香嫩多汁肋排、酥脆豬腳等應景又美味的餐點，還在一樓打造瑞典古城商店街，相信IKEA台中店將成為過年期間大家必訪的地點。

瑞典古城街道是根據中部地區的商家種類比例，精選出10家商店，包括兩家咖啡廳、花店、水果攤、麵包店、女士禮服店、男士西服店、幼兒園、青年旅社和IKEA BUSINESS專區的辦公室。柯馬丁說，相信透過這次的商店街道實體展示，可以吸引更多中部地區企業用戶，滿足各種商業型態，帶給中部地區的創業方向更多可能。

其中，青年旅社的概念是源於中部觀光發展蓬勃，自2014年至2017年12月底，中彰投地區的民宿數量成長達23.7％，顯見青年旅社已經成為許多創業族群心中首選。IKEA台中店表示，為了讓所有旅客都能充分休息，同時互相聯繫感情，青年旅社的上下舖設計搭配明亮的牆面色彩，完全讓旅人在房內可以放鬆身心。

此外，配合現今少子化的趨勢，幼兒園不再只是托育的功能，因此在教室的規劃上不僅有教學桌椅，更運用了多種繪畫、玩具、讀本和收納空間等等，去增強孩子的多元化學習和自主性。

IKEA台中店表示，期待透過這些精心打造的空間，讓中部地區的居民獲得更多居家佈置靈感，更可為中部地區的創業家們提供專業諮詢、規劃設計到運送組裝等服務，讓創業一族能專心在各自的專業上，「至於空間規劃佈置，就交給IKEA，一同讓各種夢想商業空間一一實現。」

(工商)