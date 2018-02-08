別叫台灣鬼島！呂秋遠：你都不愛上天怎會愛它

呂秋遠提10點建議民眾地震後該做什麼。(圖／翻攝自呂秋遠臉書)

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中時電子報
／綜合報導

花蓮6日深夜發生強震，多棟大樓倒塌、傾斜，警消人員把握黃金時間救援，但目前餘震不斷，讓民眾恐慌難以入眠，臉書滿滿祈福文，希望台灣和花蓮災區民眾能度過艱難時刻，律師呂秋遠認為在恐慌之餘，地震仍屬難以預測、控制、防範的自然災害，所以他提供10點想法給大家參考，在地震後到底能做什麼。

呂秋遠認為發生任何災害，最忌諱的是謠言，不要把可以預測地震當作神蹟，「猜一百次中一次，我也很會」，也不要把它和政治扯在一起，這是很低級的論述，另外，台灣每年都有防空演習，他覺得應該讓全國民眾一起參與防震演習，並學習日本人如何救災與防災。

通常發生災害後，網路會出現各種資訊，呂秋遠覺得先不要心急，可以等政府統一發佈消息，不然可能會讓災區堆積太多不需要的物資，他也提醒不要到災區觀光打卡，「這只會阻礙救災速度」，因為台灣多地震，民眾平常就要多注意地震的防災訊息，對於新聞畫面關心就好，不要過度沈溺悲傷。

至於他不知道上天會不會保佑台灣，但至少我們不要叫台灣鬼島，「你都不愛這個國家了，上天怎麼會愛它」，他也要大家放寬心面對，不然日子會很難過，最後他要每個人珍惜、擁抱身邊的人，「因為我們不知道，明天與死亡，哪一個先到。」

(中時電子報)

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