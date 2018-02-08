影》搶先冬奧閱兵 北韓向世界宣示核武國家

2018年02月08日 10:00 中時電子報 喻華德

韓國平昌冬奧將於明日正式開幕，而朝鮮卻刻意將以往在4月25日舉行的建軍節閱兵提前到冬奧前一日舉行，西方分析家指出，此舉是經過精心策劃，藉著世界當目光集中在朝鮮半島時，炫耀朝鮮的國防實力。

朝鮮2017年閱兵影片

據《中央社》報導，朝鮮政府在一月宣布，將今年的建軍70週年閱兵提前至2月8日，此舉讓花費數個月勸說平壤當局參加平昌冬奧的韓國政府錯愕。

美國智庫「北緯38度」（38 North）網站表示，從昨天拍攝的最新衛星照片顯示，13,000名朝鮮人民軍在平壤郊區的訓練場排練，但現場只有少數裝甲車和火砲。

韓國韓東國際大學（Handong Global University）國際關係教授朴遠建（Park Won-Gon）說，北韓去年宣告自己是「核武國家」。他表示：「北韓希望藉由舉行閱兵並於隔日參加冬奧，彷彿什麼事情都沒發生，而且毫無任何問題，用來『正常化』朝鮮的軍事實力崛起以及事實上『核武國家』的地位。」

但這樣的計畫可能會適得其反。首爾當局及國際奧委會（IOC）對朝鮮參與冬奧表示讚賞，但批評者懷疑，朝鮮試圖藉此軟化其形象，讓在未放棄發展核武的野心的情況下，外界的制裁獲得緩和。

華盛頓當局先前表示，希望北韓不要在8日舉行此次閱兵，美國政治網站Axios引述副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚指出，朝鮮參與平昌冬奧的意圖在「宣傳」。美國副總統彭斯將出席平昌冬奧開幕式。

(中時電子報)