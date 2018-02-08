日本福井縣時隔37年大雪 積雪塞車逾48小時1人死亡

2018年02月08日 10:17 中時 黃菁菁

日本福井縣受到時隔37年的豪雪影響，8號公路因積雪已連續塞車超過48小時，自衛隊和國土交通省徹夜除雪之後，至8日上午仍有350輛車在雪地裡動彈不得。

福井、石川縣等北陸地方下了創記錄的大雪，雖然已過了大雪的頂峰期，但因高空流進強烈寒氣，8日仍將斷斷續續地下雪。日本氣象廳呼籲，必須持續警戒積雪對交通造成的影響，同時也要密切注意除雪時發生事故等。

至8日上午6點為止，福井縣大野市九頭龍的積雪達2公尺29公分，新潟縣阿賀町津川達1公尺71公分，福井市1公尺39公分，金澤市86公分，富山市60公分，和往年相比，福井市大約是過去的7倍，金澤市約6倍。

福井市創下時隔37年的大雪，交通對市民生活持續造成影響。氣象廳預測，至9日早上為止的24小時的下雪量，新潟縣40公分、北陸和東北30公分，近畿20公分。

這場大雪造成福井縣8號公路自6日起便大塞車，最多時有1500輛車塞在雪地動彈不得，至8日上午5時為止仍塞了約320多輛車。因車外冰天雪地，很多人只能一直開著引擎在車內等，附近商家則緊急提供飯糰等食物給司機們裹腹。

陸上自衛隊7、8日出動1300名隊員協助除雪，並為塞車的車輛加油。國土交通省中部地方整備局等也派除雪車和人員徹夜除雪，使塞在路上的車慢慢減少，但仍未完全排除。

國土交通省福井河川國道事務所指出，經過徹夜除雪，順利的話可望在8日之內將塞車狀況排除。

日本總務省消防廳統計指出，新潟、富山、石川、福井4縣已有1人死亡、34人輕重傷。死亡的50多歲男子死在塞車車陣的私家車內，疑似因一氧化碳中毒。

(中時)