花蓮震災借重台南救災經驗 台南第二批救援隊動員重機械馳援

台南市以0206美濃大地震救災經驗，全力協助花蓮救災，8日清晨出動第二批支援隊伍，集結工務局、水利局、環保局共55人、34輛重機具，提供花蓮災區必要協助。（曹婷婷攝）

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市府第二批支援隊動員34部重機械。(曹婷婷翻攝）

2月6日花蓮地震造成多處建物倒塌，台南市以0206美濃大地震救災經驗，全力協助花蓮救災，繼第一批救援隊7日凌晨馳援，8日清晨出動第二批支援隊伍，由副市長吳宗榮集合工務局、水利局、環保局共61人、34輛重機具，繼續提供花蓮災區必要的協助。吳宗榮強調，台南市支援隊組成最主要有2個目的，第一是打通花蓮聯外交通，第二是協助救災，在中央統領之下以最快速度、最好效益完成救援。

台南市政府表示，0206花蓮受地震重創，花蓮縣長傅崐萁拜託，希望借重台南市0206美濃大地震救災經驗，行政院長賴清德立即指示台南市政府投入救災，市長李孟諺指派副市長吳宗榮調派工程專業隊伍及重機械，以同理心和專業投入救災，第二批支援隊伍8日一早出發，也同步通知傅縣長及秘書長嚴新章。

吳宗榮說，2年前0206地震市府所有局處發揮合作跟效益，在6天內完成大多數的救災任務，今日為回應傅縣長拜託，市府組成第二批支援隊，動員34部重機械，這也是所有支援隊中重機械救災能力最強的團隊。

工務局表示，第二批支援隊伍，由工務局副局長陳世仁帶隊，總工程司王雅禾、專門委員危仕修隨行，共出動61人，另工務局、水利局、環保局分別出動21噸卡車、11噸卡車、怪手、山貓、消毒車、抓斗車等機具共34台。

其中，台南市2016年0206美濃地震發生時，第一時間到場協助並提供經驗的台南市營造工程協進會理事長黃榮章和台灣區綜合營造業同業公會台南市辦事處一處處長曾新吉也自願一同前往。

(中時)

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