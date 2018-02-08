平昌冬奧引發關注 韓人1年吃下250萬隻狗

2018年02月08日 09:50 中時電子報 楊幼蘭

為期16天的韓國平昌冬奧9日即將揭幕，加拿大花式溜冰選手杜阿麥（Meagan Duhamel）一想起她救回的小狗原本可能被韓國人吃下肚，便覺得不寒而慄。據國際人道協會（Humane Society International ）統計，每年約有250萬隻狗因食用被屠殺。

據《今日美國報》（USA TODAY）7日報導，杜阿麥與拉德福（Eric Radford）搭檔，希望能在這次平昌冬奧雙人花式項目奪金。除了比賽外，她也希望，能再多救一些狗。

金娜蜜（NAMI KIM，音譯）是首爾「救援韓國狗」（SAVE KOREAN DOGS）組織的創始人，每年都救下超過1,200隻狗送到美國。

在韓國食用狗肉稀鬆平常，而且是合法的，年紀較大的韓國民眾尤其愛吃。韓國各地有數以千家餐廳，都供應名為「香肉」（gaegogi）的菜色，據說有補氣強身的療效。

韓國政府明白，外國人對吃狗肉這事很敏感，因此給餐廳補助金，要他們別在冬奧期間販賣狗肉，並要求移除或遮蓋販售狗肉大餐的廣告。

儘管動物權益活躍分子想要藉由平昌冬奧，來喚起世人對韓國人吃狗肉的廣泛關注，但也有人認為，這攸關當地的文化，是個既敏感又棘手的問題。

美國冰舞代表涉谷（Alex Shibutani）說，每個國家和每種文化都有不同的傳統，「我們向來給予尊重，由於我不熟悉他們的文化，因此不能多說什麼」。

事實上，不僅韓國，吃狗肉在許多亞洲國家都很盛行，據說腎上腺素會讓肉變得較嫩，因此業者在宰殺狗前，都會加以凌虐並毆打。而韓國養殖業者認為，狗和雞、豬等其他食用牲畜一樣，反正最後都要吃，集體養在籠子裡也沒什麼不對。

(中時電子報)