圖輯》冰雪覆蓋巴黎 艾菲爾鐵塔被迫關閉

一對情侶在被大雪覆蓋的巴黎地標艾菲爾鐵塔前深情接吻。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據英國SKY新聞網（SKY TV）報導，法國北部近日面臨暴風雪影響，首都巴黎市區降下大雪，積雪不僅造成市區交通大亂，多個知名景點也披上銀白色外衣。地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）也被迫關閉一天，其他包含凡爾賽宮（Château de Versailles）、聖心堂（Basilique du Sacré-Cœur）等諸多景點，都成為美麗的冰雪世界，讓遊客與民眾相當興奮。

France: Eiffel Tower forced to close as snow blankets Paris

法國氣象單位對28個行政區發出橘色警報，巴黎市政府更表示，他們正面臨一個嚴峻的考驗，警方則表示，他們會加派人手、並做好萬全準備以防萬一。當務之急是將市區與郊區路面積雪即時清除，避免積雪轉成冰塊，影響市民與出行車輛的安全。

民眾在聖心堂前積雪草地上玩滑雪板。（圖/美聯社）
受到暴風雪侵襲，巴黎等多個行政區成為冰雪世界。（圖/美聯社）

被滿滿積雪覆蓋成銀白世界的巴黎市區。（圖/美聯社）

事實上，除了法國北部面臨冰封狀態外，北歐的瑞典也度過這個冬季最寒冷的一天。該國北部薩米人（Sami）村落尼卡盧奧克塔（Nikkaluokta），出面 -39.5℃的極凍氣溫；甚至南部緊鄰波羅的海（Baltic Sea）的哥得蘭島（Gotland），也出現0.1℃的低溫。低溫伴隨著大雪，中北部的港口松茲瓦爾（Sundsvall）更出現165公分厚的積雪，讓瑞典成為名符其實的銀白世界。

(中時電子報)

文章來源：Snow forces Eiffel Tower closure, traffic disruptions as bad weather hits France

文章來源：Sweden just had its coldest night this winter

更多精彩新聞請見國際頻道！
平昌冬奧引發關注 韓人1年吃下25… 日相安倍晉三 對花蓮地震發表慰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。