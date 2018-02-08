圖輯》冰雪覆蓋巴黎 艾菲爾鐵塔被迫關閉

2018年02月08日 10:12 中時電子報 李靖棠

據英國SKY新聞網（SKY TV）報導，法國北部近日面臨暴風雪影響，首都巴黎市區降下大雪，積雪不僅造成市區交通大亂，多個知名景點也披上銀白色外衣。地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）也被迫關閉一天，其他包含凡爾賽宮（Château de Versailles）、聖心堂（Basilique du Sacré-Cœur）等諸多景點，都成為美麗的冰雪世界，讓遊客與民眾相當興奮。

France: Eiffel Tower forced to close as snow blankets Paris

法國氣象單位對28個行政區發出橘色警報，巴黎市政府更表示，他們正面臨一個嚴峻的考驗，警方則表示，他們會加派人手、並做好萬全準備以防萬一。當務之急是將市區與郊區路面積雪即時清除，避免積雪轉成冰塊，影響市民與出行車輛的安全。

民眾在聖心堂前積雪草地上玩滑雪板。（圖/美聯社）

受到暴風雪侵襲，巴黎等多個行政區成為冰雪世界。（圖/美聯社）

被滿滿積雪覆蓋成銀白世界的巴黎市區。（圖/美聯社）

事實上，除了法國北部面臨冰封狀態外，北歐的瑞典也度過這個冬季最寒冷的一天。該國北部薩米人（Sami）村落尼卡盧奧克塔（Nikkaluokta），出面 -39.5℃的極凍氣溫；甚至南部緊鄰波羅的海（Baltic Sea）的哥得蘭島（Gotland），也出現0.1℃的低溫。低溫伴隨著大雪，中北部的港口松茲瓦爾（Sundsvall）更出現165公分厚的積雪，讓瑞典成為名符其實的銀白世界。

(中時電子報)