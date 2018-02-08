一中年貨大街登場 大打節能減碳牌

一中街年貨大街9日登場，主辦單位為吸引人潮祭出消費滿百抽五萬元現金、MacAir蘋果電腦、RIMOWA行李箱等百項大獎。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
／台中報導
一中年貨大街響應節能減碳，特別邀請汽機車保養業者進駐提供汽機車減排體驗。（

隨著年節腳步愈來愈近，台中市唯二兩處街邊型「年貨大街」陸續登場，繼天津路年貨大街本月3日展開後，一中年貨大街也將在9日啟動，主辦單位為拉抬買氣，祭出消費滿百抽現金5萬元等大禮，響應節能減碳，現場更有業者祭出汽機車減排精靈免費體驗，讓愛車也能變新車。

景氣急凍，商圈型年貨大街逐漸勢微，台中市從早期多達5、6場的年貨大街，隨著時代更迭，近年僅剩天津路、一中街年貨大街，前者為服飾批發聚集地，後者是年輕族群遊憩大本營，各有其地利因素，但面臨景氣寒冬，辦活動仍需祭出滿額回饋抽現金、重機等大獎。

天津路年貨大街本月3日搶先登場，活動持續到15日，設置年節百貨、南北雜貨、美食與寢具等240個攤位，業者搭上過新年換新衣的商機，祭出到會員商家消費滿300元就可以抽獎，最大獎為300cc重機、iPHON X等170個獎項。

一中年貨大街自9日起要跨年持續17天，市長林佳龍9日下午3時會在水利大樓前發送888個旺年紅包和福氣滿盈的福州包。主辦單位也祭出消費滿百元贈摸彩券，可抽現金5萬、MacAir蘋果電腦、RIMOWA行李箱等百項大獎。

值得一提的是，今年一中商圈響應節能減碳，特別邀請相關業者進駐，提供汽機車車主體驗引擎保養產品，汽車一次試用可持續5000公里，減排量達98％，更可節省油耗。

(中時)

不畏低溫冷雨 千人護送東山碧軒… 飛驒市贈書給新港鄉 邁開友好第…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。