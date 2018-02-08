一中年貨大街登場 大打節能減碳牌

2018年02月08日 11:05 中時 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

一中年貨大街響應節能減碳，特別邀請汽機車保養業者進駐提供汽機車減排體驗。（

隨著年節腳步愈來愈近，台中市唯二兩處街邊型「年貨大街」陸續登場，繼天津路年貨大街本月3日展開後，一中年貨大街也將在9日啟動，主辦單位為拉抬買氣，祭出消費滿百抽現金5萬元等大禮，響應節能減碳，現場更有業者祭出汽機車減排精靈免費體驗，讓愛車也能變新車。

景氣急凍，商圈型年貨大街逐漸勢微，台中市從早期多達5、6場的年貨大街，隨著時代更迭，近年僅剩天津路、一中街年貨大街，前者為服飾批發聚集地，後者是年輕族群遊憩大本營，各有其地利因素，但面臨景氣寒冬，辦活動仍需祭出滿額回饋抽現金、重機等大獎。

天津路年貨大街本月3日搶先登場，活動持續到15日，設置年節百貨、南北雜貨、美食與寢具等240個攤位，業者搭上過新年換新衣的商機，祭出到會員商家消費滿300元就可以抽獎，最大獎為300cc重機、iPHON X等170個獎項。

一中年貨大街自9日起要跨年持續17天，市長林佳龍9日下午3時會在水利大樓前發送888個旺年紅包和福氣滿盈的福州包。主辦單位也祭出消費滿百元贈摸彩券，可抽現金5萬、MacAir蘋果電腦、RIMOWA行李箱等百項大獎。

值得一提的是，今年一中商圈響應節能減碳，特別邀請相關業者進駐，提供汽機車車主體驗引擎保養產品，汽車一次試用可持續5000公里，減排量達98％，更可節省油耗。

(中時)