飛驒市贈書給新港鄉 邁開友好第一步

2018年02月08日 11:05 中時 呂妍庭

飛驒市圖書館員稻越崇文特地穿上合氣道服裝為幼兒園學童朗讀小書。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港鄉立圖書館重新整修，將於農曆春節後開館，2017年才與新港鄉締結友好城市的日本岐阜縣飛驒市，為此還特別從日本送來117冊圖書給鄉立圖書館與新港文教基金會，8日上午飛驒市圖書館員稻越崇文特地穿上合氣道服裝為幼兒園學童朗讀小書，雖然語言不通，但透過肢體語言和表情，孩子們都聽得津津有味。

新港鄉與飛驒市的結緣自新港文教基金會，多年來台日持續交流，去年公所更與飛驒市政府簽署締結友好城市，而雙方邁向友好的第一步，就是從贈書開始。上午贈書儀式由鄉長林茂盛代表接受，林茂盛表示非常感謝飛驒市送書給新港，讓鄉立圖書館館藏更多元、豐富，特別是有了這批來自飛驒市的日文書籍，相信將開啟鄉民更國際化的閱讀視野。

飛驒市地域振興課長中村篤志說，這次送書到新港，除市役所編列預算外，也邀請飛驒市民捐贈圖書，並寫下給新港讀者的話，期望飛驒新港兩地，透過同一本書的閱讀，能產生更多的交流和共鳴，而接下來2018年雙方的互動，除了贈書外，還包括「友好之酒計畫」、「飛驒市．新港鄉交流展覽會」、高中生交流等等，相信會愈來愈熱絡，感情愈來愈好。

林茂盛說，日方送的書上有許多日本朋友的祝福話語，讓書籍不只是書籍，也代表一分珍貴情誼，目前公所已規畫月至飛驒市參訪世界無形文化遺產「古川祭」，這兩天也安排飛驒市役所一行5人參訪新港特色農產小番茄、彩色甜椒產銷等，未來會就兩地農產作技術、產銷進行交流與推廣。

(中時)