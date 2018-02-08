射箭好手投身消防 198公分超吸睛

消防局7日舉行師徒制儀式，由198公分的射箭好手溫智欽擔任宣誓代表。（徐養齡攝）

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「這是一份光榮的使命！」曾獲國際大獎的射箭好手溫智欽，在一次挽救溺水民眾的經驗後，頓時對搶救生命產生強大責任感，毅然決定離開體壇，投入新竹市消防局行列，198公分高壯體格，也讓他成為今年最吸睛的消防員。

學長姐為新進學弟妹戴上消防帽。（徐養齡攝）

6日花蓮強震讓國人體會到生命的脆弱，消防救難人員前仆後繼挺進災區，為受困居民爭取一線生機，勞苦功高的行動令人看了動容，也凸顯出消防人力對廣大社會的重要性。

學長姐為新進學弟妹戴上消防帽。（徐養齡攝）

新竹市消防局去年底和今年初共新增42名消防人員，創下市消防成立以來新高紀錄，7日特別舉辦別開生面的「消防師徒制授業儀式」洗禮，讓新進同仁學習消防知識及倫理精隨，傳授救災、救護經驗。

消防局師徒制可不是打高空，新進學弟妹們抱著剛拿到的消防帽快步列隊，以高跪姿謙卑地向身前的學長姐請益，學長姐再將消防帽戴到學弟妹頭上，並繫好扣環，過程看似簡單，但對於正式投入消防工作的菜鳥們，卻是消防生涯重要起點。

新進同仁中，最吸睛的莫過於身高198公分的射箭好手溫智欽，專長強項射箭及卡巴迪，國中期間曾獲全國青年盃團體冠軍，並受邀出國到美國參加3次射箭邀請賽。其實他還曾任4年救生員，挽救溺水民眾性命，讓他決定直接投入消防行列，站在救災救護的第一線。

消防局長李世恭表示，「消防師徒制」的建立，旨在能夠完整傳承消防經驗與提攜後進的優良制度，相信在資深消防人員的帶領下，菜鳥慢飛也能迅速茁壯，並平安完成每一次任務。

消防局指出，為增強新竹市防救災能量，市長林智堅上任以來投入超過9200萬經費採購雲梯車、排煙車、警備車輛及裝備器材，同時強化消防廳舍耐震能力，今年爭取中央補助690萬，預計於明年完成所有消防廳舍耐震補強工作。

(中時)

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