美濃地震台南獲捐贈 花蓮強震台南回饋

台南市中西區台灣首廟天壇8日捐出200萬給花蓮賑災專戶。（程炳璋攝）

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臺南市在2年前美濃大地震中共獲得43億餘元的各界善款，這次0206花蓮大地震對同日經歷地震摧殘的台南市民來說感同身受，台南市各界陸續展開捐款救災，除了市長李孟諺、議長賴美惠響應捐款，中西區台灣首廟天壇8日決定捐出200萬到花蓮賑災專戶，是廟方今年發出的第1筆公益救助金。

台南人對2年前地震帶來的震撼傷痕還無法忘懷，當時各界捐助台南市共43億餘元善款，6日的花蓮大地震喚起台南人的同理心，台南市長李孟諺7日率先捐出1個月薪水20萬，台南市議長賴美惠、副議長郭信良帶頭要求議員們都捐出1日薪水。

不僅官方帶頭，民間單位陸續動起來，台鹽公司7日先捐出100萬賑災，民間也有朋友們彼此出錢，買水開貨車運送到花蓮，中西區台灣首廟天壇8日決定捐出200萬到花蓮賑災專戶。

天壇在2年前台南地震時，曾捐出500萬賑災款，這次見到花蓮地震慘況，董事會決定再捐出200萬幫助花蓮災民，是台南最先捐布捐款賑災的寺廟，也是天壇今年捐出的第1筆社會救助金。

天壇過去都有回饋社會的各項捐助金，每年捐出的金額約1500萬，2016年因逢台南大地震，廟方的社會捐贈總金額提告至1800萬，天壇秘書陳淑鈴表示，天壇雖不是最有錢的寺廟，但對社會所需急難救助一定會出手相助。

(中時)

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