警登門母開門 天道盟幹部林宏泰遭逮

2018年02月08日 10:44 中時 廖素慧

嘉義市刑大查獲2支改造手槍涉嫌暴力討債。（廖素慧攝）

天道盟不倒會台北分會副會長林宏泰夥同5名手下，涉嫌於去年到嘉義縣東石鄉開槍暴力討債，嘉義檢警7日兵分多路逮捕林嫌等6嫌及林宏泰之母共7人，8日依違反槍炮彈藥管制條例、組織犯罪防制條例、毒品等罪偵辦中。

警方調查，28歲林宏泰有強盜、毒品、槍炮、妨害自由等前科，是天道盟不倒會台北分會副會長，因其手下張嘉恩與嘉義縣東石鄉圍潭村廖姓男子有債務糾紛，林嫌夥同張嫌、洪志忠、陳昱良、劉佑塏、蔡畯宏等5嫌，於106年3月19日凌晨3時多，到廖男住處，由林嫌對空開槍射出2發，警告挑釁，令廖男心生畏懼。

林宏泰、張嘉恩否認犯行，藉口諉罪給蔡畯宏，蔡嫌一度認罪，後來翻供，咬出林嫌及張嫌涉案，檢察官曹合一指揮刑事局除暴特勤隊、嘉義市刑警大隊專案小組深入追查，7日兵分多路到新北市新莊、樹林、嘉義縣等地逮捕7嫌。

刑事局除暴特勤隊到林嫌住處，全副武裝，原打算破門而入，林母聽到拍打門窗的巨響，以為發生火警等意外，驚慌開門，警方湧入包圍制伏林嫌。

警方並查扣2支改造手槍、現金6萬9700元、多張被害人簽立本票、第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命及手機等贓證物，詢後依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條制等罪移送偵辦。

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(中時)