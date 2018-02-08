林佳龍春節前視察魚果市 供應量足價格合理

2018年02月08日 10:54 中時 盧金足

果菜市場每日均有檢驗人員查驗產品，盼讓大家吃得安心！（盧金足攝）

農曆春節將屆，台中市長林佳龍（左二）8日視察魚市場，貨源充足，市民可安心過年。（盧金足攝）

過年漁貨行情雖有應節小幅上漲，也在預期價格範圍內。（盧金足攝）

春節年關將近，市長林佳龍8日清晨接連視察台中魚市場與果菜批發市場，實地了解春節前魚貨蔬果供銷情形，也向市場內的承銷商及工作同仁拜早年；對於今年市場價格及供貨維持穩定，林佳龍表示肯定，市民可安心過年。

今晨林佳龍在台中魚市場董事長陳寶禎、總經理陳獻民、經發局長呂曜志及主秘蔡珍珍的陪同下，巡視魚貨拍賣情形，逐一與承銷商問好拜年，關心目前供應量與市場行情，市議員張耀中也到場關心。

林佳龍說，台中市有魚、果菜與肉品等三大市場，是民眾採買年貨的重要之處，過年前夕特別選在今天視察，關心各項物產供應量是否充足、價格及品質狀況，向承銷商們祝賀新年。

「果菜市場每日均有檢驗人員查驗產品，盼讓大家吃得安心！」林佳龍強調，市府持續改善市場環境，盼提升周邊環境發展，而三大市場在年節的供應量如果足夠，將使市民度過豐收的好年；今年的供應量相當充足，價格也算合理穩定，並特別加強食安作為。

台中生產的水果多樣，去年柑橘產量過剩，林佳龍表示，市府提早啟動收購政策，今年柑橘類收購4000公噸，不僅穩定市場價格，亦減少果農損失，讓好的品質進入市場，次級品經收購後也能進行農產品加工；而如遇災害來臨，市府也會啟動農業發展基金，進行災害補助。

經發局長呂曜志說，魚市場加強與產地及冷凍加工業者協調，滿足春節魚貨需求，平穩整體魚價，更加強魚貨品質把關；過年漁貨行情雖有應節小幅上漲，也在預期價格範圍內，近一週平均日交易量約70噸、平均價格每公斤約150元，相較於去年春節前平均價格每公斤約140元，小幅上漲。

過年常用的白鯧魚，近一周平均價格「冷凍」每公斤約400元(品項佳且大尾者約1000元)，「現撈」大尾每斤約1500元，尚屬合理，價格與去年相較持平，白鯧不足部分目前有養殖的金昌魚可以替代，每公斤約220元左右。

果菜市場的蔬果約於凌晨3時拍賣，春節水果供應量每日平均約為400餘噸，平均交易價格每公斤約45至50元間；蔬菜因氣候穩定，供應量充足，每日平均交易量約在140餘噸，平均交易價格每公斤落在16至19元間，過年期間除有吉祥意涵的水果，棗子、雪梨也相當熱賣。

(中時)