蔡政府滿意度直直落為何有恃無恐？鈕則勳四點分析

2018年02月08日 10:40 中時電子報 陳怡文

民進黨執政至今快滿2年，蔡英文施政滿意度直直落，但民進黨從行政到立法單位，為何多次與蔡英文的「謙卑、謙卑、再謙卑」命令背道而馳？為何民進黨政府現今作為已達不顧社會觀感，一味粗魯蠻幹？中國文化大學廣告系專任教授兼系主任鈕則勳表示「原因不難理解」。

鈕則勳在《NOWnews今日新聞》做出4點分析：第一、蔡政府早看衰國民黨，深信藍營內鬥內行、外鬥外行的本質沒變，無力反擊。而被認定是國民黨同路人的軍公教團體、救國團、婦聯會，蔡政府開鍘時連眉頭都不會皺一下，主要是藍營自顧不暇，哪有餘力聲援友好團體，蔡政府看準他們已奄奄一息，蔡英文當然沒在怕。

第二、蔡政府知道藍支持者看到藍綠都會罵，但要他們搞個「太陽花」是不可能，頂多不去投票或投廢票。在藍軍動員能量不足的情況下，要蔡政府節制，可能性極低。

第三、蔡政府現今施政不佳，要再執政恐有困難，趁行政與立法皆一手掌握時，做以前想做卻無力完成的事；就像管中閔事件，以政治力干預學術殿堂，原本將學術自由喊得漫天響的相關團體或是學術大咖，卻噤聲不語，民進黨政府又豈會放棄這天賜良機。

第四、蔡政府自認就算執政差、民調低，但深綠基本盤仍穩如泰山， 因蔡還有「去中國化」和獨派交心的最大籌碼，且深藍與吳敦義的黨中央互看不對眼時，小英當然有恃無恐。

(中時電子報)