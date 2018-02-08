偉忠哥兒時味 福忠字號眷村年菜有新意

2018年02月08日 10:43 工商 姚舜

〈福忠字號〉的〈鹿野椴木香菇雞湯〉是用鹿寮坑菇肉厚實的椴木香菇，與鹿野全雞慢火燉煮。（圖／福忠字號）

〈富貴乾燒金鯧魚〉是〈福忠字號〉今年新鮮貨，澎湖野生金鯧魚肉質飽滿緊實、油脂豐富，個大肥美。（圖／福忠字號）

〈金絲干貝米糕〉是選特級長糯米，與豬油、香菇、後腿肉絲、蝦米等材爆炒後，再豪邁鋪滿頂級金黃色干貝絲，再以古法炊蒸的懷舊味米糕。（圖／福忠字號）

〈典藏紅紹醉雞腿〉是用富彈性的仿土雞腿肉，去骨後捲入枸杞川燙，再以香氣濃烈的陳年紹興，調和甘甜溫潤的紅露酒，混合漢方藥材一同冰鎮。（圖／福忠字號）

〈旺旺福氣金元寶〉的內餡是採用來自花蓮吉安鄉韭菜、花蓮網室豬後腿肉、精燉全雞高湯，低溫攪拌製成。（圖／福忠字號）

〈五福滷味拼盤〉的滷小方干、耳絲、鴨翅，是先滷製後再煙燻，鹹香回甘，並搭配有涼拌素雞與吸滿滷汁的香菇烤麩。（圖／福忠字號）

眷村手工甜燒餅，麥芽糖餡甜而不膩，口感紮實充滿麵香，為年夜飯劃下圓滿句點 。(圖／福忠字號）

「最多只能做500套，多了趕不出來呀！」，〈福忠字號〉總經理林慧晶表示，往年〈福忠字號〉推出的眷村年菜套組都是限量300套，因去年接單猛爆性成長，故今年特別增加生產量至500套，「沒想到還是不夠賣呀！」。

林慧晶是「綜藝教父」偉忠哥王偉忠的太太，〈福忠字號〉賣的就是偉忠姐姐廚藝研發的眷村味年菜。所謂「眷村味」，說穿了就是昔日眷村媽媽們發揮「克難智慧」作出的各式菜餚，因為是隨手取材，所以口味遍及五湖四海、大江南北，沒有菜系的框架束縛。所謂「村子的味道」，講得更直白點就是「怎麼好吃就麼做」。這幾年，餐飲界流行跨界融合的fusion菜，殊不知，台灣眷村媽媽姐姐們幾十年菜就這麼做菜啦。

美食，是一種記憶，有時也內蘊著一股鄉愁。而家常味、庶民味、舊時味，往往較那些以鮑參翅肚等珍稀食材做出的菜餚，更能誘發人們口腹裡的饞蟲。所以購買〈福忠字號〉眷村年菜的不只是那些「戀戀兒時味」的眷村二代或三代，不少吃膩了坊間由中央工廠生產、清一色以〈佛跳牆〉掛帥的制式年菜套組的家庭，也都會採購〈福忠字號〉的年菜套組。事實上，也就是不隨波逐流「做自己的味道」，〈福忠字號〉的眷村年菜銷量一年好過一年。

〈福忠字號〉每一年推出年菜套組總會取個應景名字討吉利，去年的套組叫「八方富貴套餐」，今年則取「旺旺招財迎春套餐」。有什麼特別意涵嗎？林慧晶說，「大家都喜歡旺旺呀！」。

時代畢竟不同了，〈福忠字號〉推出的眷村味年菜，烹製方法與味道仍力守昔日眷村媽媽的手路，但食材用料不再「將就」而更「講究」，並且按照年俗，配套中有魚有肉也有雞，還有元寶，有冷有熱也有甜燒餅。一套8道可供6至8人享用，售價4880元。

〈滷豬腳〉是〈福忠字號〉今年年菜套組中的新鮮貨，豬腳是選用圓圓滾滾的中段，滷汁是用王家家傳醬油秘方加入中式香料於大鍋滷製，先經2小時煨滷後再關火浸泡使滷汁滲透入味，成菜後顏色透亮，入口外Q內嫩、滿滿膠質不油膩，充滿濃濃的眷村醬香。

〈富貴乾燒金鯧魚〉也是〈福忠字號〉今年年菜的新面孔。鯧魚代表「大魚入倉」，福忠用的是來自澎湖無汙染海域、每隻重達一斤的野生金鯧魚，因外型圓滿又被稱作「金幣魚」，寓意金黃富貴、繁榮昌盛。為了保持鯧魚本身的油脂及入口的滑嫩感，廚師先高溫油炸鎖住鮮香精華後，再放入由多種食材爆炒的醬汁內微火慢燜，入口肉質滑嫩，也能吃到吸附濃稠醬汁的酥炸外皮，口感富層次。

以〈佛跳牆〉圍爐是近年商業炒作下的流行產物，昔日眷村可沒有這菜，故〈福忠字號〉年菜套組中也沒有〈佛跳牆〉，而是以〈鹿野椴木香菇雞湯〉為圍爐的湯菜，這雞湯是選鹿寮坑菇肉厚實的椴木香菇，與鹿野全雞慢火燉煮，融合出天然鮮甜滋味，搭上竹笙的滑脆口感、茶樹菇的松乳香氣，清淡養生、溫暖脾胃，回韻甘甜。

團圓桌上少不了象徵步步高升的年糕，福忠年菜推出特別版的〈金絲干貝米糕〉，這雖不是傳統眷村菜式，卻是王偉忠從小愛吃的嘉義美食，今年搭配金鯧魚，特製金黃干貝絲米糕，選用不堵腸胃的特級長糯米，香Q彈牙，並和香菇、蝦米等配料翻炒，創造多種的香氣，最後灑上金黃色澤的干貝絲，香酥口感搭配Q彈的米糕創造多層次口感。

〈五福滷味拼盤〉既可圍爐上桌，過年假期懶得出 門，在家守著電視看長片時，更是絕佳的佐酒小食。拼盤中的滷味小 方干、耳絲、鴨翅，滷煮後還煙燻，故有迷人煙燻味。〈旺旺福氣金元寶〉是吉祥的韭菜餃，內餡是採用來自花蓮吉安鄉韭菜、花蓮網室豬後腿肉、精燉全雞高湯，低溫攪拌製成，搭配厚度適中Q彈的水餃皮，韭菜吸附湯汁後，辛香甘甜、滋味濃郁。

〈眷村麥芽甜燒餅〉是〈福忠字號〉眷村年菜組合最特別的一道，這燒餅與芝麻燒餅不同，它的口感厚實，細細嚼，可以嚼出麵香，裡面 的麥芽糖有點甜又不會太甜，點到為止、恰到好處，反而讓人止不住 的一口接一口。除了直接享用，如果進烤箱復熱再吃，風味口感更佳 ，年菜圍爐可當餐後甜點，是很圓滿的句點。

〈福忠字號〉今年推出的眷村年菜套組仍是限量供應，林慧晶說，為了顧好品質今年最多也只能出500套，「多了也做不來」。

(工商)