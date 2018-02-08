文大教職員要求「快讓新校長上任」 教育部繼續裁罰董事長

文化大學新校長盧希鵬無法上任，教育部高教司科長吳志偉說明處理狀況。（林志成攝）

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中時
／台北報導

文化大學已選出新校長盧希鵬，但因為他不是董事長張鏡湖想要的人選，因此到現在還無法上任。教育部表示，過去已經處罰張鏡湖兩次共40萬元，如果董事會在2月9日前還是未將盧希鵬人事案報到教育部來，將再處罰張鏡湖50萬元，直到改善為止。

張鏡湖不讓盧希鵬上任，卻指定原校長李天任繼續做，不過教育部表明這樣不行，將對文大減招、減招處分，李天任因此決定辭職，改由教務長代理。

針對文化大學新校產難上任的風波，一群關心文化大學改革創新的教職員組成「華岡人鳳鳴高岡行動聯盟」，他們無法認同張鏡湖阻撓盧希鵬上任，因此2月6日發動了「還我平靜，給我希望──華岡人1日快閃連署活動」，並已於今天將聲明與連署書送交教育部高教司，希望基層的聲音能被主管機關聽見。

這項連署有815位教職員、在校生、校友、學者，和關心支持文化大學改革的朋友熱情連署（教職員生和校友近八成），遠超過發起單位的預期。

「華岡人鳳鳴高岡行動聯盟」總召文化大學研發長鄧為丞說，之所以啟動連署，籲請教育部積極作為，儘快讓新校長盧希鵬新教授上任，是因為很多教職員生對新校長都有殷切的期待。希望他能帶來改變，為文化大學打造出新的氣象，度過嚴峻的少子化危機。

教育部高教司科長吳志偉回應，張鏡湖一直不讓盧希鵬上任，因此教育部已在1月31日、2月6日分別懲處他10萬元、30萬元，如果2月9日前文大董事會未將盧希鵬的人事案報到教育部來，將再處罰張鏡湖50萬元。

如果文化大學董事會一直不將新校長盧希鵬人事案，報到教育部來怎麼辦？吳志偉說，將依《私校法》第25條規定，教育部將召開私校諮詢委員會，最重可向法院申請停止或解除文化大學董事長或全體董事之職務。

(中時)

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