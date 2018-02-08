僅為8000元 惡男狠殺房東母女判無期

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桃園林姓男子租屋賣小籠包，前年他為了8000元租金及退還押金一事與房東家人爭執，竟持水果刀殺死房東與她的女兒，檢方求處死刑，高院維持一審判決，考量林男坦承犯案、數度表達悔意，仍有教化可能，依殺人罪將他判處無期徒刑。全案可上訴。

50歲的林男在2012年以每月8000元向古姓老婦租下位於中壢的一樓店面，他與古婦簽約並付押金1萬6000元，後因古婦欲將廚房拆遷，林男於是認為店面已不符合做生意使用，他因而要求古婦退租並退還押金，但雙方商談多時沒有共識。

2016年2月29日上午9點多，林男與古婦及她女兒共同在小籠包店討租金退還事宜，但他與對方發生口角後，一氣之下將古的女兒推到在地，古婦欲報警求助，他恐因此惹上官司，竟情緒失控持刀砍殺古姓母女。

林男先持刀猛力割古婦女兒的頸部，古女抵抗連手指尖都被削去，古婦見狀稱不願報警乞求他停手，但他充耳不閒用刀對準古婦的頸部刺擊，將頸部動脈切斷，古婦母女倒臥在地，血流不止而無法再行掙扎，最後因大量失血都死亡。

桃園地院將林男判處無期徒刑，檢方請求改判死刑，林求輕判都提上訴，高院考量林男因押租金退還一事與死者發生口角，一時情緒失控痛下殺手，屬臨時起意與計畫性犯罪不同，且他犯後坦承犯行，並數度表達悔悟、抱歉，將他判處無期徒刑。

(中時)

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