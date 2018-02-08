全國首例！口湖魚塭「占養」戶終獲「身分證」

漁民拿到租約很開心。（許素惠攝）

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▲90歲漁民李水池（右）能在有生之年拿到租約，感到很欣慰。（許素惠攝）

盼了數十年，口湖鄉數百公頃國有魚塭「占養」戶，8日終於拿到了「身分證」，獲得國有財產署發放的合法租約，老漁民欣慰地說：「終於不必再背負占養惡名，也終於有基本的保障」，縣府農處長林慧如強調，古坑鄉也很多類似情形，希望未來也循此方式解套。

口湖鄉等沿海鄉鎮許多養殖魚塭，雖是漁民數代人開墾，長久以 來卻被認定為非法占養，始終無法取得合法養殖登記證，口湖鄉公所積極爭取，全國首例終獲解套，就地合法，上午第一批共有78位漁民拿到正式的租約，漁民都笑得合不攏嘴。

立委蘇治芬、國有財產署長曾國基、雲林分署長吳文貴、雲林縣議員蔡岳儒等都來見證這歷史的一刻，蘇形容這只租約就像是身分證，未來漁民可以依此辦理申請各項救助及補助等。

口湖鄉代會主席王紫陽本身就是養殖漁民，他很感謝口湖鄉長林哲凌願意承擔責任，漁船拿到租約後，就能申辦領到合法養殖登記證，以後遇到風災較有保障，許多養魚養一輩子的漁民，終於將升 級當『老板』，漁保也可以跟著升級了！

林哲凌指出，許多業者都有養殖事實，而養殖魚塭也確實 是業者與先祖幾代人共同開墾的心血，卻一直沒有養殖登記證，導致 在天災發生時，無法申請補助，每年還得繳占養賠償金，權益相對無 保障，又背負了占養的汙名，苦不堪言。

林哲凌說，魚塭取得養殖登記證後，可享有災損救濟、申請漁業資 材補助，漁保投保上限可從3萬多提高到4萬多元，子孫如果願意繼續 養殖，也能繼承土地承租權。

(中時)

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